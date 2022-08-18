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Китай потребовал от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем - РИА Новости, 18.08.2022
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Китай потребовал от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем
Китай потребовал от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем - РИА Новости, 18.08.2022
Китай потребовал от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем
Китай требует от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем, а также переговоры по поводу официальных торгово-экономического соглашения между... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:36
2022-08-18T12:36
китай
сша
в мире
тайвань
мид кнр
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ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Китай требует от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем, а также переговоры по поводу официальных торгово-экономического соглашения между Вашингтоном и Тайбэем, Пекин готов принять решительные меры для защиты своего суверенитета, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.В среду офис торгового представителя США сообщил о том, что американская и тайваньская стороны договорились осенью начать торговые переговоры в рамках Американо-тайваньской инициативы по торговле XXI века, которая впервые была представлена в начале июня. По словам заместителя торгового представителя США Сары Бианки, слова которой приводятся в пресс-релизе, переговоры "углубят торговые и инвестиционные отношения США и Тайваня, продвинут приоритеты взаимной торговли на основе общих ценностей"."В мире существует лишь один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство КНР является единственным легитимным правительством, представляющим весь Китай", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что соблюдение принципа "одного Китая" является предварительным условием участия Тайваня в внешнеэкономическое сотрудничество"."Китай всегда выступает против того, чтобы другие страны вели переговоры и подписывали какие-либо торгово-экономические соглашения суверенного и официального характера с Тайванем. Мы требуем, чтобы США строго соблюдали принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, прекратили любые формы официальных контактов с Тайванем и воздерживалась от переговоров и подписания официальных соглашений Тайбэем", – указал Ван Вэньбинь.Дипломат также заявил, что США не следует под предлогом развития торговли посылать ошибочные сигналы сепаратистским силам Тайваня."Китай примет решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, советуем США не принимать неправильных решений", - добавил он.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220818/kitay-1810348073.html
https://ria.ru/20220817/istrebitel-1810297335.html
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китай, сша, в мире, тайвань, мид кнр
Китай, США, В мире, Тайвань, МИД КНР
12:36 18.08.2022
 
Китай потребовал от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем

МИД Китая потребовал от США прекратить переговоры с Тайванем по торговому соглашению

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Китай требует от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем, а также переговоры по поводу официальных торгово-экономического соглашения между Вашингтоном и Тайбэем, Пекин готов принять решительные меры для защиты своего суверенитета, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В среду офис торгового представителя США сообщил о том, что американская и тайваньская стороны договорились осенью начать торговые переговоры в рамках Американо-тайваньской инициативы по торговле XXI века, которая впервые была представлена в начале июня. По словам заместителя торгового представителя США Сары Бианки, слова которой приводятся в пресс-релизе, переговоры "углубят торговые и инвестиционные отношения США и Тайваня, продвинут приоритеты взаимной торговли на основе общих ценностей".
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МИД прояснил истинное отношение России к принципу "одного Китая"
"В мире существует лишь один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство КНР является единственным легитимным правительством, представляющим весь Китай", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что соблюдение принципа "одного Китая" является предварительным условием участия Тайваня в внешнеэкономическое сотрудничество".
"Китай всегда выступает против того, чтобы другие страны вели переговоры и подписывали какие-либо торгово-экономические соглашения суверенного и официального характера с Тайванем. Мы требуем, чтобы США строго соблюдали принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, прекратили любые формы официальных контактов с Тайванем и воздерживалась от переговоров и подписания официальных соглашений Тайбэем", – указал Ван Вэньбинь.
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Вчера, 18:46
Тайвань продемонстрировал свой лучший истребитель
Дипломат также заявил, что США не следует под предлогом развития торговли посылать ошибочные сигналы сепаратистским силам Тайваня.
"Китай примет решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, советуем США не принимать неправильных решений", - добавил он.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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Китай направил 21 самолет и пять кораблей к Тайваню
 
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