https://ria.ru/20220818/tavriya-1810474637.html

В Херсонской области открыли телеканал "Таврия"

В Херсонской области открыли телеканал "Таврия" - РИА Новости, 18.08.2022

В Херсонской области открыли телеканал "Таврия"

Телеканал "Таврия" открыли в Херсонской области, торжественная церемония состоялась в четверг под гимн Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:09

2022-08-18T15:09

2022-08-18T15:10

сергей елисеев

антон алиханов

херсонская область

херсон

калининградская область

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ХЕРСОН, 18 авг – РИА Новости. Телеканал "Таврия" открыли в Херсонской области, торжественная церемония состоялась в четверг под гимн Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.Центральный офис телеканала расположен в Херсоне. В церемонии открытия приняли участие врио главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Это радостное и очень значимое для Херсонской области событие. Сегодня, практически как птица Феникс, из пепла возрождается наша телекомпания "Таврия", - сказал Елисеев.По его словам, телерадиокомпанию удалось восстановить в кратчайшие сроки и обеспечить всем необходимым оборудованием, в том числе благодаря помощи из России."Самое главное, чего мы смогли добиться – это создать творческий коллектив, который в основе своей состоит из молодых специалистов", - подчеркнул Елисеев.По его словам, благодаря запуску телеканала жители Херсонской области смогут получать объективную информацию.В свою очередь, губернатор Калининградской области заявил, что регион готов помогать в развитии телеканала."Наконец-то появляется возможность доносить правду, что происходит в Херсоне, в области в целом, какие изменения позитивные, положительные происходят. Это очень важно. И у нас, как региона-шефа, мы подписываем соглашения с несколькими муниципалитетами Херсонской области, с телеканалом тоже будут добрые и хорошие отношения. Будем помогать", - сказал Алиханов.Также "Единая Россия" организует обучение для коллектива первого херсонского телеканала "Таврия", лекции проведут эксперты журналистики и соцмедиа, сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин."Единая Россия" в рамках проекта "МедиашколаPRO" организует обучение для коллектива первого херсонского телеканала "Таврия", - сказал Сидякин на церемонии открытия телеканала."С одним из известных российских журналистов мы уже переговорили, он подтвердил, что приедет сюда и проведет мастер-класс. Будут организованы и другие лекции, использованы возможности Высшей партийной школы "Единой России", с которой работает много уважаемых и специалистов в различных сферах, профессионалов своего дела. Наша общая задача - создавать качественный и, главное, достоверный контент", - добавил руководитель Центрального исполкома ЕР.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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