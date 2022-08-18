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Жители Нарвы принесли цветы на место, где стоял танк Т-34 - РИА Новости, 18.08.2022
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Жители Нарвы принесли цветы на место, где стоял танк Т-34
Жители Нарвы принесли цветы на место, где стоял танк Т-34 - РИА Новости, 18.08.2022
Жители Нарвы принесли цветы на место, где стоял танк Т-34
Жители эстонского города Нарвы принесли цветы и свечи на место, где стоял танк-памятник Т-34, который власти Эстонии демонтировали во вторник. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:28
2022-08-18T13:28
в мире
эстония
нарва
т-34
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Жители эстонского города Нарвы принесли цветы и свечи на место, где стоял танк-памятник Т-34, который власти Эстонии демонтировали во вторник.Как сообщают в социальных сетях жители Нарвы, цветы также лежат на местах, где стояли другие советские памятники, которые были демонтированы в городе вместе с танком.Во вторник утром правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьер-министра Каи Каллас, танк перенесли из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. Также были демонтированы мемориальные плиты на Петровской площади Нарвы, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два монумента, связанных со Второй мировой войной в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.Мэр Нарвы Катри Райк ранее высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы. Нарва является третьим по величине городом Эстонии после Таллина и Тарту. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.
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в мире, эстония, нарва, т-34
В мире, Эстония, Нарва, Т-34
13:28 18.08.2022
 
Жители Нарвы принесли цветы на место, где стоял танк Т-34

Жители Нарвы принесли цветы на место, где стоял танк Т-34 и другие советские памятники

© AP Photo / Sergei StepanovДемонтаж танка Т-34 в Нарве
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
Демонтаж танка Т-34 в Нарве
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Жители эстонского города Нарвы принесли цветы и свечи на место, где стоял танк-памятник Т-34, который власти Эстонии демонтировали во вторник.
Как сообщают в социальных сетях жители Нарвы, цветы также лежат на местах, где стояли другие советские памятники, которые были демонтированы в городе вместе с танком.
Во вторник утром правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьер-министра Каи Каллас, танк перенесли из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. Также были демонтированы мемориальные плиты на Петровской площади Нарвы, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два монумента, связанных со Второй мировой войной в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.
Мэр Нарвы Катри Райк ранее высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы. Нарва является третьим по величине городом Эстонии после Таллина и Тарту. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.
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