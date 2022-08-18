https://ria.ru/20220818/tank-1810443665.html

Жители Нарвы принесли цветы на место, где стоял танк Т-34

Жители Нарвы принесли цветы на место, где стоял танк Т-34 - РИА Новости, 18.08.2022

Жители Нарвы принесли цветы на место, где стоял танк Т-34

Жители эстонского города Нарвы принесли цветы и свечи на место, где стоял танк-памятник Т-34, который власти Эстонии демонтировали во вторник. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:28

2022-08-18T13:28

2022-08-18T13:28

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эстония

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т-34

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Жители эстонского города Нарвы принесли цветы и свечи на место, где стоял танк-памятник Т-34, который власти Эстонии демонтировали во вторник.Как сообщают в социальных сетях жители Нарвы, цветы также лежат на местах, где стояли другие советские памятники, которые были демонтированы в городе вместе с танком.Во вторник утром правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьер-министра Каи Каллас, танк перенесли из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. Также были демонтированы мемориальные плиты на Петровской площади Нарвы, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два монумента, связанных со Второй мировой войной в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.Мэр Нарвы Катри Райк ранее высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы. Нарва является третьим по величине городом Эстонии после Таллина и Тарту. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.

https://ria.ru/20220818/ogranichenie-1810338559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, нарва, т-34