https://ria.ru/20220818/tambov-1810511443.html

Народный фитнесс-парк на открытом воздухе открылся в Тамбове

Народный фитнесс-парк на открытом воздухе открылся в Тамбове - РИА Новости, 18.08.2022

Народный фитнесс-парк на открытом воздухе открылся в Тамбове

Народный фитнесс-парк с 46 тренажерами открылся в четверг на набережной Цны в Тамбове, сообщает пресс-служба обладминистрации. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:42

2022-08-18T16:42

2022-08-18T16:42

тамбовская область

тамбов

максим егоров

виталий мутко

спорт

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ТАМБОВ, 18 авг - РИА Новости. Народный фитнесс-парк с 46 тренажерами открылся в четверг на набережной Цны в Тамбове, сообщает пресс-служба обладминистрации.Спортивный праздник состоялся во время Всероссийского урбанистического форума "Среда для жизни", который проходит в Тамбовской области.В фитнес-парке установлено 46 современных тренажеров производства российской компании. Они соответствут всем требованиям безопасности, не боятся перепадов температур и осадков. На каждом размещен QR-код со ссылкой на подробные инструкции и комплексы тренировок. Тренировочная зона сооружена на средства АО "ДОМ.РФ", окружающее благоустройство выполнено из средств городского бюджета."Очень рад, что проект по открытию в российских городах фитнес-центров на открытом воздухе развивается при поддержке ДОМ.РФ. Тамбов – второй после Суздаля город, где мы запускаем современный воркаут. С таких народных площадок начинается здоровый образ жизни, дружба, а иногда и большая спортивная карьера", — сказал на церемонии открытия генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.Как отметил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, многие тамбовчане занимаются спортом, поэтому в регионе высок запрос на обустройство спортивных площадок на открытом воздухе. "Я недавно встречался с молодежью, где ребята просили об установке воркаутов в других городах и районах Тамбовской области. Обязательно распространим эту инициативу по всему региону", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20220818/forum-1810478140.html

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбов, максим егоров, виталий мутко, спорт