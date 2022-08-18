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Народный фитнесс-парк на открытом воздухе открылся в Тамбове - РИА Новости, 18.08.2022
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Тамбовская область
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Народный фитнесс-парк на открытом воздухе открылся в Тамбове
Народный фитнесс-парк на открытом воздухе открылся в Тамбове - РИА Новости, 18.08.2022
Народный фитнесс-парк на открытом воздухе открылся в Тамбове
Народный фитнесс-парк с 46 тренажерами открылся в четверг на набережной Цны в Тамбове, сообщает пресс-служба обладминистрации. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:42
2022-08-18T16:42
тамбовская область
тамбов
максим егоров
виталий мутко
спорт
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ТАМБОВ, 18 авг - РИА Новости. Народный фитнесс-парк с 46 тренажерами открылся в четверг на набережной Цны в Тамбове, сообщает пресс-служба обладминистрации.Спортивный праздник состоялся во время Всероссийского урбанистического форума "Среда для жизни", который проходит в Тамбовской области.В фитнес-парке установлено 46 современных тренажеров производства российской компании. Они соответствут всем требованиям безопасности, не боятся перепадов температур и осадков. На каждом размещен QR-код со ссылкой на подробные инструкции и комплексы тренировок. Тренировочная зона сооружена на средства АО "ДОМ.РФ", окружающее благоустройство выполнено из средств городского бюджета."Очень рад, что проект по открытию в российских городах фитнес-центров на открытом воздухе развивается при поддержке ДОМ.РФ. Тамбов – второй после Суздаля город, где мы запускаем современный воркаут. С таких народных площадок начинается здоровый образ жизни, дружба, а иногда и большая спортивная карьера", — сказал на церемонии открытия генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.Как отметил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, многие тамбовчане занимаются спортом, поэтому в регионе высок запрос на обустройство спортивных площадок на открытом воздухе. "Я недавно встречался с молодежью, где ребята просили об установке воркаутов в других городах и районах Тамбовской области. Обязательно распространим эту инициативу по всему региону", — подчеркнул он.
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тамбов, максим егоров, виталий мутко, спорт
Тамбовская область, Тамбов, Максим Егоров, Виталий Мутко, Спорт
16:42 18.08.2022
 

Народный фитнесс-парк на открытом воздухе открылся в Тамбове

© Фото : Администрация Тамбовской области Народный фитнесс-парк на открытом воздухе открылся в Тамбове
Народный фитнесс-парк на открытом воздухе открылся в Тамбове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Администрация Тамбовской области
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 18 авг - РИА Новости. Народный фитнесс-парк с 46 тренажерами открылся в четверг на набережной Цны в Тамбове, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Спортивный праздник состоялся во время Всероссийского урбанистического форума "Среда для жизни", который проходит в Тамбовской области.
В фитнес-парке установлено 46 современных тренажеров производства российской компании. Они соответствут всем требованиям безопасности, не боятся перепадов температур и осадков. На каждом размещен QR-код со ссылкой на подробные инструкции и комплексы тренировок. Тренировочная зона сооружена на средства АО "ДОМ.РФ", окружающее благоустройство выполнено из средств городского бюджета.
Стелла-сердце Я люблю Тамбов в Тамбове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 15:17Тамбовская область
В Тамбове открылся всероссийский форум "Среда для жизни"
"Очень рад, что проект по открытию в российских городах фитнес-центров на открытом воздухе развивается при поддержке ДОМ.РФ. Тамбов – второй после Суздаля город, где мы запускаем современный воркаут. С таких народных площадок начинается здоровый образ жизни, дружба, а иногда и большая спортивная карьера", — сказал на церемонии открытия генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Как отметил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, многие тамбовчане занимаются спортом, поэтому в регионе высок запрос на обустройство спортивных площадок на открытом воздухе. "Я недавно встречался с молодежью, где ребята просили об установке воркаутов в других городах и районах Тамбовской области. Обязательно распространим эту инициативу по всему региону", — подчеркнул он.
 
Тамбовская областьТамбовМаксим ЕгоровВиталий МуткоСпорт
 
 
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