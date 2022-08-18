Народный фитнесс-парк на открытом воздухе открылся в Тамбове
© Фото : Администрация Тамбовской области Народный фитнесс-парк на открытом воздухе открылся в Тамбове
© Фото : Администрация Тамбовской области
ТАМБОВ, 18 авг - РИА Новости. Народный фитнесс-парк с 46 тренажерами открылся в четверг на набережной Цны в Тамбове, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Спортивный праздник состоялся во время Всероссийского урбанистического форума "Среда для жизни", который проходит в Тамбовской области.
В фитнес-парке установлено 46 современных тренажеров производства российской компании. Они соответствут всем требованиям безопасности, не боятся перепадов температур и осадков. На каждом размещен QR-код со ссылкой на подробные инструкции и комплексы тренировок. Тренировочная зона сооружена на средства АО "ДОМ.РФ", окружающее благоустройство выполнено из средств городского бюджета.
"Очень рад, что проект по открытию в российских городах фитнес-центров на открытом воздухе развивается при поддержке ДОМ.РФ. Тамбов – второй после Суздаля город, где мы запускаем современный воркаут. С таких народных площадок начинается здоровый образ жизни, дружба, а иногда и большая спортивная карьера", — сказал на церемонии открытия генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Как отметил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, многие тамбовчане занимаются спортом, поэтому в регионе высок запрос на обустройство спортивных площадок на открытом воздухе. "Я недавно встречался с молодежью, где ребята просили об установке воркаутов в других городах и районах Тамбовской области. Обязательно распространим эту инициативу по всему региону", — подчеркнул он.