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Украина обстреляла Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украина обстреляла Горловку снарядами натовского калибра
Украина обстреляла Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 18.08.2022
Украина обстреляла Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки и 15 снарядов и мин по Донецку, сообщает... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:03
2022-08-18T08:05
специальная военная операция на украине
в мире
справки
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки и 15 снарядов и мин по Донецку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, в 6.30 представительством был зафиксирован еще один обстрел со стороны украинских военных, по Киевскому району Донецка было выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецк (днр)
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в мире, справки, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Справки, Донецк (ДНР), Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО
08:03 18.08.2022 (обновлено: 08:05 18.08.2022)
 
Украина обстреляла Горловку снарядами натовского калибра

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки и 15 снарядов и мин по Донецку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 12 снарядов калибром 155 мм; 06.55 – населенный пункт Марьинка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибром 152 мм; 07.00 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в 6.30 представительством был зафиксирован еще один обстрел со стороны украинских военных, по Киевскому району Донецка было выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
07:28Специальная военная операция на Украине
Мэр Горловки сообщил о возгораниях после обстрела со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСправкиДонецк (ДНР)ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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