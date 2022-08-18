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Украина обстреляла Горловку снарядами натовского калибра

Украина обстреляла Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 18.08.2022

Украина обстреляла Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки и 15 снарядов и мин по Донецку, сообщает... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:03

2022-08-18T08:03

2022-08-18T08:05

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

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ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки и 15 снарядов и мин по Донецку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, в 6.30 представительством был зафиксирован еще один обстрел со стороны украинских военных, по Киевскому району Донецка было выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/svo-1810353017.html

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

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в мире, справки, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, нато