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Мэр Горловки сообщил о возгораниях после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/svo-1810353017.html
Мэр Горловки сообщил о возгораниях после обстрела со стороны ВСУ
Мэр Горловки сообщил о возгораниях после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022
Мэр Горловки сообщил о возгораниях после обстрела со стороны ВСУ
Атака ВСУ на Горловку привела к нескольким возгораниям на территории оптовых баз, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T07:28
2022-08-18T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Горловку привела к нескольким возгораниям на территории оптовых баз, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население этого города насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
07:28 18.08.2022 (обновлено: 07:36 18.08.2022)
 
Мэр Горловки сообщил о возгораниях после обстрела со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил о нескольких возгораниях на базах после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Горловку привела к нескольким возгораниям на территории оптовых баз, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, в результате обстрела укронацистами Центрально-Городского района Горловки зафиксировано несколько возгораний по ул. Интернациональная на территории оптовых баз. Вражеский снаряд повредил пятиэтажный дом по ул. Первомайская, 87. Жителям быть предельно осторожными", — написал градоначальник.

Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население этого города насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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