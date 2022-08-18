07:28 18.08.2022 (обновлено: 07:36 18.08.2022)
Мэр Горловки сообщил о возгораниях после обстрела со стороны ВСУ
Мэр Горловки Приходько сообщил о нескольких возгораниях на базах после обстрела ВСУ
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Горловку привела к нескольким возгораниям на территории оптовых баз, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации, в результате обстрела укронацистами Центрально-Городского района Горловки зафиксировано несколько возгораний по ул. Интернациональная на территории оптовых баз. Вражеский снаряд повредил пятиэтажный дом по ул. Первомайская, 87. Жителям быть предельно осторожными", — написал градоначальник.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население этого города насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.