https://ria.ru/20220818/svo-1810353017.html

Мэр Горловки сообщил о возгораниях после обстрела со стороны ВСУ

Мэр Горловки сообщил о возгораниях после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022

Мэр Горловки сообщил о возгораниях после обстрела со стороны ВСУ

Атака ВСУ на Горловку привела к нескольким возгораниям на территории оптовых баз, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T07:28

2022-08-18T07:28

2022-08-18T07:36

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Горловку привела к нескольким возгораниям на территории оптовых баз, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население этого города насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр)