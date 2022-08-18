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Командир ополчения Запорожья сообщил о наборе западных добровольцев
Командир ополчения Запорожья сообщил о наборе западных добровольцев - РИА Новости, 18.08.2022
Командир ополчения Запорожья сообщил о наборе западных добровольцев
Среди добровольцев, которые хотят участвовать в боевых действиях в Запорожье, есть жители как России, так и западных стран, заявил РИА Новости один из лидеров... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T07:11
2022-08-18T07:11
2022-08-18T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Среди добровольцев, которые хотят участвовать в боевых действиях в Запорожье, есть жители как России, так и западных стран, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".В Запорожской области формируется добровольческая армия для освобождения региона от украинских националистов.В частности, по его словам, это и жители Германии."К нам, допустим, сейчас летят два человека из Германии. Они наши, просто они уехали в 90-е. Но глядя на то, что происходит, он (один из них. — Прим. ред.) говорит: я уже не могу здесь сидеть, я хочу в Запорожье. То есть он запорожец сам", — добавил командир ополчения.Во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Из России очень много людей. Есть иностранцы" – командир отряда "Троя" о том, кто идет в добровольцы
"Из России очень много людей. Есть иностранцы" – командир отряда "Троя" о том, кто идет в добровольцы
2022-08-18T07:11
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия
07:11 18.08.2022 (обновлено: 09:56 18.08.2022)
Командир ополчения Запорожья сообщил о наборе западных добровольцев
Командир "Трои" Новиков сообщил о наборе западных добровольцев в ополчение Запорожья