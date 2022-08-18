Рейтинг@Mail.ru
Командир ополчения Запорожья сообщил о наборе западных добровольцев - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/svo-1810352294.html
Командир ополчения Запорожья сообщил о наборе западных добровольцев
Командир ополчения Запорожья сообщил о наборе западных добровольцев - РИА Новости, 18.08.2022
Командир ополчения Запорожья сообщил о наборе западных добровольцев
Среди добровольцев, которые хотят участвовать в боевых действиях в Запорожье, есть жители как России, так и западных стран, заявил РИА Новости один из лидеров... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T07:11
2022-08-18T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810364805_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8088537e76e219bbad7a1b1f362fa4a2.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Среди добровольцев, которые хотят участвовать в боевых действиях в Запорожье, есть жители как России, так и западных стран, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".В Запорожской области формируется добровольческая армия для освобождения региона от украинских националистов.В частности, по его словам, это и жители Германии."К нам, допустим, сейчас летят два человека из Германии. Они наши, просто они уехали в 90-е. Но глядя на то, что происходит, он (один из них. — Прим. ред.) говорит: я уже не могу здесь сидеть, я хочу в Запорожье. То есть он запорожец сам", — добавил командир ополчения.Во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Из России очень много людей. Есть иностранцы" – командир отряда "Троя" о том, кто идет в добровольцы
"Из России очень много людей. Есть иностранцы" – командир отряда "Троя" о том, кто идет в добровольцы
2022-08-18T07:11
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810364805_151:0:1591:1080_1920x0_80_0_0_628974e962f8e00d9d716cd1c6478686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожье, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия
07:11 18.08.2022 (обновлено: 09:56 18.08.2022)
 
Командир ополчения Запорожья сообщил о наборе западных добровольцев

Командир "Трои" Новиков сообщил о наборе западных добровольцев в ополчение Запорожья

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Среди добровольцев, которые хотят участвовать в боевых действиях в Запорожье, есть жители как России, так и западных стран, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
В Запорожской области формируется добровольческая армия для освобождения региона от украинских националистов.

"Из России очень много людей. Есть иностранцы, но не перелетные гуси дикие, говорят "дикие гуси" — наемники, нет. А просто люди, которые имеют паспорта иностранные, но они наши. То есть это выходцы из СССР", — отметил Новиков.

В частности, по его словам, это и жители Германии.
"К нам, допустим, сейчас летят два человека из Германии. Они наши, просто они уехали в 90-е. Но глядя на то, что происходит, он (один из них. — Прим. ред.) говорит: я уже не могу здесь сидеть, я хочу в Запорожье. То есть он запорожец сам", — добавил командир ополчения.
Во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала