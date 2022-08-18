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Командир запорожского ополчения сообщил о наборе добровольцев

Командир запорожского ополчения сообщил о наборе добровольцев - РИА Новости, 18.08.2022

Командир запорожского ополчения сообщил о наборе добровольцев

Ополченцы Запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона от украинских националистов, сообщил РИА Новости один из лидеров... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T06:14

2022-08-18T06:14

2022-08-18T06:21

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ополченцы Запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона от украинских националистов, сообщил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай"."Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края", — пояснил Новиков.По его словам, центром этого формирования является отряд "Троя", а в ряды бойцов набирают "духовитых" мужчин, людей, которые способны на поступок, у которых есть четкое понимание, зачем они там и что такое фашизм"."Мы не ставим границы, что только запорожцы должны быть. Да, очень много ребят с Запорожья. Еще было бы больше, если бы не некоторые трудности с перемещением, потому что очень многие находятся на той территории еще. Но это все пойдет, как говорится, своим чередом - начнем двигаться, пополнение придет", — отметил собеседник агентства.Во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, запорожье