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Командир запорожского ополчения сообщил о наборе добровольцев - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/svo-1810351059.html
Командир запорожского ополчения сообщил о наборе добровольцев
Командир запорожского ополчения сообщил о наборе добровольцев - РИА Новости, 18.08.2022
Командир запорожского ополчения сообщил о наборе добровольцев
Ополченцы Запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона от украинских националистов, сообщил РИА Новости один из лидеров... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T06:14
2022-08-18T06:21
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ополченцы Запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона от украинских националистов, сообщил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай"."Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края", — пояснил Новиков.По его словам, центром этого формирования является отряд "Троя", а в ряды бойцов набирают "духовитых" мужчин, людей, которые способны на поступок, у которых есть четкое понимание, зачем они там и что такое фашизм"."Мы не ставим границы, что только запорожцы должны быть. Да, очень много ребят с Запорожья. Еще было бы больше, если бы не некоторые трудности с перемещением, потому что очень многие находятся на той территории еще. Но это все пойдет, как говорится, своим чередом - начнем двигаться, пополнение придет", — отметил собеседник агентства.Во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье
06:14 18.08.2022 (обновлено: 06:21 18.08.2022)
 
Командир запорожского ополчения сообщил о наборе добровольцев

Глава ополчения Запорожья Новиков сообщил о наборе добровольцев для освобождения региона

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСлужащие НМ ДНР
Служащие НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ополченцы Запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона от украинских националистов, сообщил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
"Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края", — пояснил Новиков.
По его словам, центром этого формирования является отряд "Троя", а в ряды бойцов набирают "духовитых" мужчин, людей, которые способны на поступок, у которых есть четкое понимание, зачем они там и что такое фашизм".
"Мы не ставим границы, что только запорожцы должны быть. Да, очень много ребят с Запорожья. Еще было бы больше, если бы не некоторые трудности с перемещением, потому что очень многие находятся на той территории еще. Но это все пойдет, как говорится, своим чередом - начнем двигаться, пополнение придет", — отметил собеседник агентства.
Во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожье
 
 
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