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В запорожском ополчении рассказали, как Киев занижает потери ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/svo-1810346993.html
В запорожском ополчении рассказали, как Киев занижает потери ВСУ
В запорожском ополчении рассказали, как Киев занижает потери ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022
В запорожском ополчении рассказали, как Киев занижает потери ВСУ
Киев значительно занижает свои потери в спецоперации России, среди украинских военных уже числятся около 200 тысяч погибших, заявил РИА Новости один из лидеров... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T03:12
2022-08-18T04:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Киев значительно занижает свои потери в спецоперации России, среди украинских военных уже числятся около 200 тысяч погибших, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".По словам командира отряда, он использует различные источники информации."По совокупности информации могу озвучить такие цифры", — отметил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область
03:12 18.08.2022 (обновлено: 04:17 18.08.2022)
 
В запорожском ополчении рассказали, как Киев занижает потери ВСУ

Командир запорожского отряда "Троя" Владимир Новиков заявил, что Киев занижает потери ВСУ

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Киев значительно занижает свои потери в спецоперации России, среди украинских военных уже числятся около 200 тысяч погибших, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
"Это мое сугубое мнение, думаю, порядка 200 тысяч "двухсотых" (погибших. — Прим. ред.) и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй", — сказал Новиков.
По словам командира отряда, он использует различные источники информации.
"По совокупности информации могу озвучить такие цифры", — отметил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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