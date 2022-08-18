https://ria.ru/20220818/svo-1810346993.html

В запорожском ополчении рассказали, как Киев занижает потери ВСУ

В запорожском ополчении рассказали, как Киев занижает потери ВСУ - РИА Новости, 18.08.2022

В запорожском ополчении рассказали, как Киев занижает потери ВСУ

Киев значительно занижает свои потери в спецоперации России, среди украинских военных уже числятся около 200 тысяч погибших, заявил РИА Новости один из лидеров... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T03:12

2022-08-18T03:12

2022-08-18T04:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801335683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2104562aa8a7a58b7ed9cdd11734150.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Киев значительно занижает свои потери в спецоперации России, среди украинских военных уже числятся около 200 тысяч погибших, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".По словам командира отряда, он использует различные источники информации."По совокупности информации могу озвучить такие цифры", — отметил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, запорожская область