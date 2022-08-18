https://ria.ru/20220818/svo-1810339648.html

Делегация МАГАТЭ не может приехать на ЗАЭС из-за обстрелов, сообщили в МИД

Делегация МАГАТЭ не может приехать на ЗАЭС из-за обстрелов, сообщили в МИД - РИА Новости, 18.08.2022

Делегация МАГАТЭ не может приехать на ЗАЭС из-за обстрелов, сообщили в МИД

Делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции, заявил на... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T00:50

2022-08-18T00:50

2022-08-18T01:01

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ООН, 18 авг — РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции, заявил на Обзорной конференции ДНЯО заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий."Чтобы это произошло (эксперты МАГАТЭ приехали на ЗАЭС. — Прим. ред.), первое, что должно быть сделано, — это остановлены обстрелы ЗАЭС украинской стороной. Не может туда приехать делегация, пока оттуда (с украинской стороны. — Прим. ред.) ведутся обстрелы, это опасно", — отметил Вишневецкий.Ранее Вишневецкий сообщил о тесном диалоге с МАГАТЭ и Секретариатом Организации Объединенных Наций по поводу организации поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС. Он же выражал сомнение, что департамент безопасности ООН сможет гарантировать безопасный проезд сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с подконтрольной Киеву территории, а подвергать опасности жизни чиновников агентства, планирующих посетить станцию, нельзя. По словам дипломата, предлагаемый украинской стороной заезд на ЗАЭС через линию фронта представляет колоссальный риск для международной миссии при любых раскладах.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. За минувшие сутки Киев дважды открывал массированный огонь по объекту. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220817/zaes-1810336685.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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