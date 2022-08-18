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Делегация МАГАТЭ не может приехать на ЗАЭС из-за обстрелов, сообщили в МИД - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/svo-1810339648.html
Делегация МАГАТЭ не может приехать на ЗАЭС из-за обстрелов, сообщили в МИД
Делегация МАГАТЭ не может приехать на ЗАЭС из-за обстрелов, сообщили в МИД - РИА Новости, 18.08.2022
Делегация МАГАТЭ не может приехать на ЗАЭС из-за обстрелов, сообщили в МИД
Делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции, заявил на... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T00:50
2022-08-18T01:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
энергодар
киев
магатэ
запорожская аэс
оон
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ООН, 18 авг — РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции, заявил на Обзорной конференции ДНЯО заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий."Чтобы это произошло (эксперты МАГАТЭ приехали на ЗАЭС. — Прим. ред.), первое, что должно быть сделано, — это остановлены обстрелы ЗАЭС украинской стороной. Не может туда приехать делегация, пока оттуда (с украинской стороны. — Прим. ред.) ведутся обстрелы, это опасно", — отметил Вишневецкий.Ранее Вишневецкий сообщил о тесном диалоге с МАГАТЭ и Секретариатом Организации Объединенных Наций по поводу организации поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС. Он же выражал сомнение, что департамент безопасности ООН сможет гарантировать безопасный проезд сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с подконтрольной Киеву территории, а подвергать опасности жизни чиновников агентства, планирующих посетить станцию, нельзя. По словам дипломата, предлагаемый украинской стороной заезд на ЗАЭС через линию фронта представляет колоссальный риск для международной миссии при любых раскладах.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. За минувшие сутки Киев дважды открывал массированный огонь по объекту. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
https://ria.ru/20220817/zaes-1810336685.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, энергодар, киев, магатэ, запорожская аэс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Энергодар, Киев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
00:50 18.08.2022 (обновлено: 01:01 18.08.2022)
 
Делегация МАГАТЭ не может приехать на ЗАЭС из-за обстрелов, сообщили в МИД

МИД: делегация МАГАТЭ не может приехать на ЗАЭС из-за обстрелов станции со стороны Киева

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 18 авг — РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции, заявил на Обзорной конференции ДНЯО заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.
"Чтобы это произошло (эксперты МАГАТЭ приехали на ЗАЭС. — Прим. ред.), первое, что должно быть сделано, — это остановлены обстрелы ЗАЭС украинской стороной. Не может туда приехать делегация, пока оттуда (с украинской стороны. — Прим. ред.) ведутся обстрелы, это опасно", — отметил Вишневецкий.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 23:50Специальная военная операция на Украине
В МИД указали на поощрение Западом обстрелов ЗАЭС Украиной
Ранее Вишневецкий сообщил о тесном диалоге с МАГАТЭ и Секретариатом Организации Объединенных Наций по поводу организации поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС. Он же выражал сомнение, что департамент безопасности ООН сможет гарантировать безопасный проезд сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с подконтрольной Киеву территории, а подвергать опасности жизни чиновников агентства, планирующих посетить станцию, нельзя. По словам дипломата, предлагаемый украинской стороной заезд на ЗАЭС через линию фронта представляет колоссальный риск для международной миссии при любых раскладах.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. За минувшие сутки Киев дважды открывал массированный огонь по объекту. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭнергодарКиевМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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