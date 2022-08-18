https://ria.ru/20220818/svo-1810338834.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов - РИА Новости, 18.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов

Украинские войска за пять минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Донецку, а также шесть снарядов и четыре мины по Горловке в ДНР, говорится в... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T00:31

2022-08-18T00:31

2022-08-18T00:31

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Донецку, а также шесть снарядов и четыре мины по Горловке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.24 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 22.20 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 22.25 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре мины калибром 120 мм", - сообщили в представительстве республики.Также, по данным представительства, в 22.00 обстрелу подверглась Новоселовка, по которой украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол