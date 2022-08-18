https://ria.ru/20220818/suda-1810583371.html

Минпромторг разработал программу льготного лизинга судов

Минпромторг разработал программу льготного лизинга судов - РИА Новости, 18.08.2022

Минпромторг разработал программу льготного лизинга судов

Минпромторг РФ разработал и согласовал с Минфином РФ программу льготного лизинга судов с привлечением средств ФНБ по ставке 1,5% годовых, сообщил вице-премьер – РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:08

2022-08-18T19:08

2022-08-18T19:08

экономика

владимир путин

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

гтлк

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ разработал и согласовал с Минфином РФ программу льготного лизинга судов с привлечением средств ФНБ по ставке 1,5% годовых, сообщил вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров."Для масштабного обновления флота требуется серьезная господдержка, и здесь ключевой мерой является льготный лизинг. Он сегодня работает, и эффективно - это, собственно, основной двигатель тех заказов, которые есть. Нами разработана программа, для реализации которой необходимо привлечение средств ФНБ, с возвратом по ставке 1,5% годовых. Мы предварительно с Минфином согласовали этот подход, и сейчас ГТЛК уточняет до конца объем необходимого финансирования по предварительно подготовленной программе", - сказал Мантуров в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли у президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20220601/lizing-1792253181.html

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экономика, владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), гтлк