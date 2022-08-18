02:13 18.08.2022 (обновлено: 02:25 18.08.2022)
Правозащитница получила 34 года за критику саудовских властей
Правозащитница Сальма аль-Шехаб получила 34 года за критику саудовских властей в Twitter
© AP Photo / Hassan AmmarСотрудники полиции Саудовской Аравии
© AP Photo / Hassan Ammar
Сотрудники полиции Саудовской Аравии. Архивное фото
ДОХА, 18 авг - РИА Новости. Апелляционный суд по уголовным делам Саудовской Аравии увеличил срок тюремного заключения для саудовской правозащитницы Сальмы аль-Шехаб с шести до 34 лет за записи в Twitter с критикой властей, саудовские правозащитники требуют отменить приговор, говорится в поступившем РИА Новости сообщении главы отдела мониторинга и коммуникаций саудовской правозащитной организации ALQST Лина аль-Хатлюль.
Аспирант Лидсского университета в Великобритании аль-Шехаб была арестована 15 января 2021 года по обвинению в оказании поддержки нарушителям общественного порядка, которые пытались подорвать безопасность государства, а также публикацию ложных слухов в Twitter. В конце прошлого года ее приговорили к шестилетнему тюремному сроку, который апелляционный суд увеличил до 34-летнего заключения в соответствии с законами о борьбе с терроризмом и киберпреступностью.
"ALQST серьезно обеспокоена арестом аль-Шехаб за мирную деятельность и чрезвычайно продолжительным сроком ее тюремного заключения, который выходит далеко за рамки и без того чрезмерно суровых репрессий саудовских властей. Это вызывает опасения, что властями Саудовской Аравии будет положено начало новой тенденции в качестве наказания для всех, кто критикует их внутреннюю или внешнюю политику", - отметила аль-Хатлюль.
По ее мнению, этот "дикий приговор" высмеивает слова саудовских властей о реформах правовой системы для улучшения положения женщин и доказывает, что "они по-прежнему одержимы сурово наказать любого, кто свободно выражает свое мнение".
ALQST призвала власти королевства освободить Сальму аль-Шехаб, снять с нее все обвинения и любые юридические ограничения, а также прекратить преследовать правозащитников и уважать право на свободу мнений и их свободное выражение.