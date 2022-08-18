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Правозащитница получила 34 года за критику саудовских властей - РИА Новости, 18.08.2022
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Правозащитница получила 34 года за критику саудовских властей
Правозащитница получила 34 года за критику саудовских властей - РИА Новости, 18.08.2022
Правозащитница получила 34 года за критику саудовских властей
Апелляционный суд по уголовным делам Саудовской Аравии увеличил срок тюремного заключения для саудовской правозащитницы Сальмы аль-Шехаб с шести до 34 лет за... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T02:13
2022-08-18T02:25
в мире
саудовская аравия
великобритания
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ДОХА, 18 авг - РИА Новости. Апелляционный суд по уголовным делам Саудовской Аравии увеличил срок тюремного заключения для саудовской правозащитницы Сальмы аль-Шехаб с шести до 34 лет за записи в Twitter с критикой властей, саудовские правозащитники требуют отменить приговор, говорится в поступившем РИА Новости сообщении главы отдела мониторинга и коммуникаций саудовской правозащитной организации ALQST Лина аль-Хатлюль.Аспирант Лидсского университета в Великобритании аль-Шехаб была арестована 15 января 2021 года по обвинению в оказании поддержки нарушителям общественного порядка, которые пытались подорвать безопасность государства, а также публикацию ложных слухов в Twitter. В конце прошлого года ее приговорили к шестилетнему тюремному сроку, который апелляционный суд увеличил до 34-летнего заключения в соответствии с законами о борьбе с терроризмом и киберпреступностью."ALQST серьезно обеспокоена арестом аль-Шехаб за мирную деятельность и чрезвычайно продолжительным сроком ее тюремного заключения, который выходит далеко за рамки и без того чрезмерно суровых репрессий саудовских властей. Это вызывает опасения, что властями Саудовской Аравии будет положено начало новой тенденции в качестве наказания для всех, кто критикует их внутреннюю или внешнюю политику", - отметила аль-Хатлюль.По ее мнению, этот "дикий приговор" высмеивает слова саудовских властей о реформах правовой системы для улучшения положения женщин и доказывает, что "они по-прежнему одержимы сурово наказать любого, кто свободно выражает свое мнение".ALQST призвала власти королевства освободить Сальму аль-Шехаб, снять с нее все обвинения и любые юридические ограничения, а также прекратить преследовать правозащитников и уважать право на свободу мнений и их свободное выражение.
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в мире, саудовская аравия, великобритания
В мире, Саудовская Аравия, Великобритания
02:13 18.08.2022 (обновлено: 02:25 18.08.2022)
 
Правозащитница получила 34 года за критику саудовских властей

Правозащитница Сальма аль-Шехаб получила 34 года за критику саудовских властей в Twitter

© AP Photo / Hassan AmmarСотрудники полиции Саудовской Аравии
Сотрудники полиции Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
Сотрудники полиции Саудовской Аравии. Архивное фото
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ДОХА, 18 авг - РИА Новости. Апелляционный суд по уголовным делам Саудовской Аравии увеличил срок тюремного заключения для саудовской правозащитницы Сальмы аль-Шехаб с шести до 34 лет за записи в Twitter с критикой властей, саудовские правозащитники требуют отменить приговор, говорится в поступившем РИА Новости сообщении главы отдела мониторинга и коммуникаций саудовской правозащитной организации ALQST Лина аль-Хатлюль.
Аспирант Лидсского университета в Великобритании аль-Шехаб была арестована 15 января 2021 года по обвинению в оказании поддержки нарушителям общественного порядка, которые пытались подорвать безопасность государства, а также публикацию ложных слухов в Twitter. В конце прошлого года ее приговорили к шестилетнему тюремному сроку, который апелляционный суд увеличил до 34-летнего заключения в соответствии с законами о борьбе с терроризмом и киберпреступностью.
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"ALQST серьезно обеспокоена арестом аль-Шехаб за мирную деятельность и чрезвычайно продолжительным сроком ее тюремного заключения, который выходит далеко за рамки и без того чрезмерно суровых репрессий саудовских властей. Это вызывает опасения, что властями Саудовской Аравии будет положено начало новой тенденции в качестве наказания для всех, кто критикует их внутреннюю или внешнюю политику", - отметила аль-Хатлюль.
По ее мнению, этот "дикий приговор" высмеивает слова саудовских властей о реформах правовой системы для улучшения положения женщин и доказывает, что "они по-прежнему одержимы сурово наказать любого, кто свободно выражает свое мнение".
ALQST призвала власти королевства освободить Сальму аль-Шехаб, снять с нее все обвинения и любые юридические ограничения, а также прекратить преследовать правозащитников и уважать право на свободу мнений и их свободное выражение.
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