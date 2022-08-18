https://ria.ru/20220818/stavka-1810457592.html

Центробанк Турции снизил процентную ставку

Центробанк Турции снизил процентную ставку - РИА Новости, 18.08.2022

Центробанк Турции снизил процентную ставку

Центральный банк Турции в четверг принял решение снизить учетную ставку с 14 до 13 процентов, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:17

2022-08-18T14:17

2022-08-18T14:33

экономика

турция

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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Центральный банк Турции в четверг принял решение снизить учетную ставку с 14 до 13 процентов, следует из заявления регулятора."Комитет монетарной политики решил снизить ставку на аукционах недельного репо на уровне с 14 до 13%", - говорится в заявлении по итогам заседания регулятора.Центробанк Турции в этом году держал ставку неизменной, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля - уже 14 лир, а сейчас достигает 18 лир. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в июле до 79,6%.

https://ria.ru/20220817/vklady-1810032298.html

турция

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, турция