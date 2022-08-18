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Центробанк Турции снизил процентную ставку - РИА Новости, 18.08.2022
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Центробанк Турции снизил процентную ставку
Центробанк Турции снизил процентную ставку - РИА Новости, 18.08.2022
Центробанк Турции снизил процентную ставку
Центральный банк Турции в четверг принял решение снизить учетную ставку с 14 до 13 процентов, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:17
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экономика
турция
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Центральный банк Турции в четверг принял решение снизить учетную ставку с 14 до 13 процентов, следует из заявления регулятора."Комитет монетарной политики решил снизить ставку на аукционах недельного репо на уровне с 14 до 13%", - говорится в заявлении по итогам заседания регулятора.Центробанк Турции в этом году держал ставку неизменной, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля - уже 14 лир, а сейчас достигает 18 лир. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в июле до 79,6%.
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экономика, турция
Экономика, Турция
14:17 18.08.2022 (обновлено: 14:33 18.08.2022)
 
Центробанк Турции снизил процентную ставку

Центробанк Турции снизил ставку с 14 до 13 процентов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 18 авг – РИА Новости. Центральный банк Турции в четверг принял решение снизить учетную ставку с 14 до 13 процентов, следует из заявления регулятора.
"Комитет монетарной политики решил снизить ставку на аукционах недельного репо на уровне с 14 до 13%", - говорится в заявлении по итогам заседания регулятора.
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Центробанк Турции в этом году держал ставку неизменной, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля - уже 14 лир, а сейчас достигает 18 лир. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в июле до 79,6%.
 
ЭкономикаТурция
 
 
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