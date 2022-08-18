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Преемник Starbucks на Новом Арбате откроется 19 августа - РИА Новости, 18.08.2022
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Преемник Starbucks на Новом Арбате откроется 19 августа
Преемник Starbucks на Новом Арбате откроется 19 августа - РИА Новости, 18.08.2022
Преемник Starbucks на Новом Арбате откроется 19 августа
Флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате, преемник Starbucks, согласно объявлению на дверях, откроется для посетителей в пятницу, 19 августа, помещение... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:48
2022-08-18T16:48
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате, преемник Starbucks, согласно объявлению на дверях, откроется для посетителей в пятницу, 19 августа, помещение уже подготовили к открытию, передает корреспондент РИА Новости.Ресторан проинспектировал бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати).В середине июля стало известно, что новыми владельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks станут ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". В конце июля Тимати сообщал, что все активы Starbucks в России приобретены, открытие первых точек состоится в августе.Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети.
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starbucks corporation, тимати (тимур юнусов), россия
Starbucks Corporation, Тимати (Тимур Юнусов), Россия
16:48 18.08.2022
 
Преемник Starbucks на Новом Арбате откроется 19 августа

Stars Сoffee на Новом Арбате, преемник Starbucks, откроется для посетителей 19 августа

© РИА НовостиФлагманский Starbucks на Новом Арбате меняет вывески
Флагманский Starbucks на Новом Арбате меняет вывески
© РИА Новости
Флагманский Starbucks на Новом Арбате меняет вывески
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате, преемник Starbucks, согласно объявлению на дверях, откроется для посетителей в пятницу, 19 августа, помещение уже подготовили к открытию, передает корреспондент РИА Новости.
Ресторан проинспектировал бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати).
В середине июля стало известно, что новыми владельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks станут ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". В конце июля Тимати сообщал, что все активы Starbucks в России приобретены, открытие первых точек состоится в августе.
Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети.
Реклама сети ресторанов быстрого питания Вкусно — и точка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Starbucks CorporationТимати (Тимур Юнусов)Россия
 
 
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