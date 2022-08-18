https://ria.ru/20220818/starbucks-1810516081.html
Преемник Starbucks на Новом Арбате откроется 19 августа
Преемник Starbucks на Новом Арбате откроется 19 августа - РИА Новости, 18.08.2022
Преемник Starbucks на Новом Арбате откроется 19 августа
Флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате, преемник Starbucks, согласно объявлению на дверях, откроется для посетителей в пятницу, 19 августа, помещение... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:48
2022-08-18T16:48
2022-08-18T16:48
starbucks corporation
тимати (тимур юнусов)
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате, преемник Starbucks, согласно объявлению на дверях, откроется для посетителей в пятницу, 19 августа, помещение уже подготовили к открытию, передает корреспондент РИА Новости.Ресторан проинспектировал бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати).В середине июля стало известно, что новыми владельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks станут ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". В конце июля Тимати сообщал, что все активы Starbucks в России приобретены, открытие первых точек состоится в августе.Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети.
https://ria.ru/20220804/vkusno-1807222160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
starbucks corporation, тимати (тимур юнусов), россия
Starbucks Corporation, Тимати (Тимур Юнусов), Россия
Преемник Starbucks на Новом Арбате откроется 19 августа
Stars Сoffee на Новом Арбате, преемник Starbucks, откроется для посетителей 19 августа