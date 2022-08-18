https://ria.ru/20220818/starbucks-1810516081.html

Преемник Starbucks на Новом Арбате откроется 19 августа

Преемник Starbucks на Новом Арбате откроется 19 августа - РИА Новости, 18.08.2022

Преемник Starbucks на Новом Арбате откроется 19 августа

Флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате, преемник Starbucks, согласно объявлению на дверях, откроется для посетителей в пятницу, 19 августа, помещение... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:48

2022-08-18T16:48

2022-08-18T16:48

starbucks corporation

тимати (тимур юнусов)

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Флагманская кофейня Stars Сoffee на Новом Арбате, преемник Starbucks, согласно объявлению на дверях, откроется для посетителей в пятницу, 19 августа, помещение уже подготовили к открытию, передает корреспондент РИА Новости.Ресторан проинспектировал бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати).В середине июля стало известно, что новыми владельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks станут ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". В конце июля Тимати сообщал, что все активы Starbucks в России приобретены, открытие первых точек состоится в августе.Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети.

https://ria.ru/20220804/vkusno-1807222160.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

starbucks corporation, тимати (тимур юнусов), россия