https://ria.ru/20220818/ssha-1810527055.html

NYP: новое заявление Путина о США встревожило Вашингтон

NYP: новое заявление Путина о США встревожило Вашингтон - РИА Новости, 19.08.2022

NYP: новое заявление Путина о США встревожило Вашингтон

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон обеспокоен активно развивающимися отношениями в области безопасности между Москвой и... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-18T17:04

2022-08-18T17:04

2022-08-19T00:22

политика

нед прайс

нэнси пелоси

сша

тайвань

государственный департамент сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон обеспокоен активно развивающимися отношениями в области безопасности между Москвой и Пекином, при этом днем ранее президент России Владимир Путин раскритиковал США за провокационный визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом пишет New York Post.На следующий день официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил репортерам, что сближение позиций Китая и России в вопросах международного порядка и безопасности вызывает тревогу в Вашингтоне.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет.Визит Пелоси стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. С 4 августа китайская армия проводит учения у берегов острова. Помимо этого, Пекин ввел санкции против самой Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов. Ответственность за все негативные последствия визита чиновницы МИД Китая возложил на Вашингтон и Тайбэй.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, нед прайс, нэнси пелоси, сша, тайвань, государственный департамент сша, россия, владимир путин