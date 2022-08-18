17:04 18.08.2022 (обновлено: 00:22 19.08.2022)
NYP: новое заявление Путина о США встревожило Вашингтон
NYP сообщила о беспокойстве США из-за критики Путина по поводу эскалации вокруг Тайваня
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон обеспокоен активно развивающимися отношениями в области безопасности между Москвой и Пекином, при этом днем ранее президент России Владимир Путин раскритиковал США за провокационный визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом пишет New York Post.
"Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам", — подчеркнул российский лидер, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Москве.
На следующий день официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил репортерам, что сближение позиций Китая и России в вопросах международного порядка и безопасности вызывает тревогу в Вашингтоне.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет.
Визит Пелоси стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. С 4 августа китайская армия проводит учения у берегов острова. Помимо этого, Пекин ввел санкции против самой Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов. Ответственность за все негативные последствия визита чиновницы МИД Китая возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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