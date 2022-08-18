https://ria.ru/20220818/ssha-1810379995.html

TAC уличил Вашингтон в зависимости от фантазий Зеленского

TAC уличил Вашингтон в зависимости от фантазий Зеленского - РИА Новости, 18.08.2022

TAC уличил Вашингтон в зависимости от фантазий Зеленского

Американская политика стала зависима от внешних факторов, сделав требования киевского режима более важным приоритетом, чем интересы жителей США. Об этом пишет... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:18

2022-08-18T10:18

2022-08-18T15:12

в мире

владимир зеленский

вашингтон (штат)

сша

киев

нато

amnesty international

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американская политика стала зависима от внешних факторов, сделав требования киевского режима более важным приоритетом, чем интересы жителей США. Об этом пишет экс-помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative.По его мнению, американские власти полностью полагаются на откровенно недостоверную информацию президента Владимира Зеленского о развитии украинского кризиса. "На малое из того, что говорится публично, можно полагаться некритически. Фальшивые истории о героизме и неподтвержденные данные о потерях России были одной из самых важных стратегий Киева. Это неудивительно, но крайне важно, чтобы политики США основывали свои решения на реальности, а не на тезисах из Киева", — считает эксперт.Автор напомнил, что Вашингтон слишком часто позволяет другим государствам определять свою политику: в конце 1980-х вмешательство со стороны албанцев привело к разжиганию конфликта в Косово, а в девяностые "американцы восточноевропейского происхождения подстегнули пагубную политику расширения НАТО до границ России", что шло вразрез со всеми заверениями, данными по этой теме Москве.На фоне постоянных требований Зеленского ограничить Россию в тех или иных формах международного сотрудничества Бэндоу призвал американские власти провести четкую границу между интересами Киева и Вашингтона. Он также напомнил о нечистоплотности информационной политики киевского режима, в штыки воспринимающего независимую критику, и о том, как Запад "зачистил" информационное поле от любых "дружественно настроенных к России" СМИ. Самым свежим примером такого отношения Бэндоу назвал реакцию на доклад Amnesty International, обвинившей ВСУ в военных преступлениях. Однако и ранее Киев грубо мешал западным источникам информации."Телеканал CBS подготовил спецрепортаж, который показал, что несколько барьеров — в первую очередь бюрократия и коррупция — не позволили большей части военной помощи союзников Украины дойти до адресатов. CBS сразу же попал под шквал критики и убрал из доступа документальный фильм, чтобы "обновить" его; оригинальное видео просто исчезло без объяснения причин. Украинское правительство билось в апоплексии, требуя "внутреннего расследования, кто и почему это сделал", будто американские журналисты находятся в прямом подчинении Киева", — возмутился Бэндоу.В итоге агрессивное поведение Зеленского по отношению к любой критике затрудняет адекватную оценку украинского кризиса. В начале августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось, что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах и подвергают риску мирных жителей, тем самым нарушая международные гуманитарные нормы и правила войны. Это вызвало бурную реакцию со стороны киевских властей, некоторых иностранных политиков и СМИ. Организация заявила, что сожалеет "о боли и гневе", которые вызвал ее доклад на Украине, но отказываться от него не будет. Тем не менее через несколько дней стало известно, что отчет проверят "независимые эксперты".

https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220818/aes-1810366469.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, вашингтон (штат), сша, киев, нато, amnesty international, вооруженные силы украины