Рейтинг@Mail.ru
TAC уличил Вашингтон в зависимости от фантазий Зеленского - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/ssha-1810379995.html
TAC уличил Вашингтон в зависимости от фантазий Зеленского
TAC уличил Вашингтон в зависимости от фантазий Зеленского - РИА Новости, 18.08.2022
TAC уличил Вашингтон в зависимости от фантазий Зеленского
Американская политика стала зависима от внешних факторов, сделав требования киевского режима более важным приоритетом, чем интересы жителей США. Об этом пишет... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:18
2022-08-18T15:12
в мире
владимир зеленский
вашингтон (штат)
сша
киев
нато
amnesty international
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_0:79:3362:1970_1920x0_80_0_0_ce482b9ba9c01c1a258b8e1154794699.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американская политика стала зависима от внешних факторов, сделав требования киевского режима более важным приоритетом, чем интересы жителей США. Об этом пишет экс-помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative.По его мнению, американские власти полностью полагаются на откровенно недостоверную информацию президента Владимира Зеленского о развитии украинского кризиса. "На малое из того, что говорится публично, можно полагаться некритически. Фальшивые истории о героизме и неподтвержденные данные о потерях России были одной из самых важных стратегий Киева. Это неудивительно, но крайне важно, чтобы политики США основывали свои решения на реальности, а не на тезисах из Киева", — считает эксперт.Автор напомнил, что Вашингтон слишком часто позволяет другим государствам определять свою политику: в конце 1980-х вмешательство со стороны албанцев привело к разжиганию конфликта в Косово, а в девяностые "американцы восточноевропейского происхождения подстегнули пагубную политику расширения НАТО до границ России", что шло вразрез со всеми заверениями, данными по этой теме Москве.На фоне постоянных требований Зеленского ограничить Россию в тех или иных формах международного сотрудничества Бэндоу призвал американские власти провести четкую границу между интересами Киева и Вашингтона. Он также напомнил о нечистоплотности информационной политики киевского режима, в штыки воспринимающего независимую критику, и о том, как Запад "зачистил" информационное поле от любых "дружественно настроенных к России" СМИ. Самым свежим примером такого отношения Бэндоу назвал реакцию на доклад Amnesty International, обвинившей ВСУ в военных преступлениях. Однако и ранее Киев грубо мешал западным источникам информации."Телеканал CBS подготовил спецрепортаж, который показал, что несколько барьеров — в первую очередь бюрократия и коррупция — не позволили большей части военной помощи союзников Украины дойти до адресатов. CBS сразу же попал под шквал критики и убрал из доступа документальный фильм, чтобы "обновить" его; оригинальное видео просто исчезло без объяснения причин. Украинское правительство билось в апоплексии, требуя "внутреннего расследования, кто и почему это сделал", будто американские журналисты находятся в прямом подчинении Киева", — возмутился Бэндоу.В итоге агрессивное поведение Зеленского по отношению к любой критике затрудняет адекватную оценку украинского кризиса. В начале августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось, что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах и подвергают риску мирных жителей, тем самым нарушая международные гуманитарные нормы и правила войны. Это вызвало бурную реакцию со стороны киевских властей, некоторых иностранных политиков и СМИ. Организация заявила, что сожалеет "о боли и гневе", которые вызвал ее доклад на Украине, но отказываться от него не будет. Тем не менее через несколько дней стало известно, что отчет проверят "независимые эксперты".
https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
https://ria.ru/20220818/aes-1810366469.html
вашингтон (штат)
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_fb53aafb28d038e12ab8945aecd4a8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, вашингтон (штат), сша, киев, нато, amnesty international, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат), США, Киев, НАТО, Amnesty International, Вооруженные силы Украины
10:18 18.08.2022 (обновлено: 15:12 18.08.2022)
 
TAC уличил Вашингтон в зависимости от фантазий Зеленского

TAC: решения Байдена по Украине основаны на "фальшивом героизме" и фантазиях Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американская политика стала зависима от внешних факторов, сделав требования киевского режима более важным приоритетом, чем интересы жителей США. Об этом пишет экс-помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative.
По его мнению, американские власти полностью полагаются на откровенно недостоверную информацию президента Владимира Зеленского о развитии украинского кризиса. "На малое из того, что говорится публично, можно полагаться некритически. Фальшивые истории о героизме и неподтвержденные данные о потерях России были одной из самых важных стратегий Киева. Это неудивительно, но крайне важно, чтобы политики США основывали свои решения на реальности, а не на тезисах из Киева", — считает эксперт.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 08:00
Не знаем, куда идем, — Киссинджер поставил Америке диагноз
Автор напомнил, что Вашингтон слишком часто позволяет другим государствам определять свою политику: в конце 1980-х вмешательство со стороны албанцев привело к разжиганию конфликта в Косово, а в девяностые "американцы восточноевропейского происхождения подстегнули пагубную политику расширения НАТО до границ России", что шло вразрез со всеми заверениями, данными по этой теме Москве.
На фоне постоянных требований Зеленского ограничить Россию в тех или иных формах международного сотрудничества Бэндоу призвал американские власти провести четкую границу между интересами Киева и Вашингтона.

"Вашингтон должен определить степень своей поддержки и свои конечные цели. Киев волен ставить любые цели, но Америка и Европа не обязаны их поддерживать. <...> Действительно, удовлетворите одно требование Зеленского и следующее будет еще значительнее. Что если завтра он объявит о планах вторжения в Россию, аннексии Санкт-Петербурга и захвата Москвы? Предоставят ли Вашингтон и НАТО деньги и оружие, необходимые для реализации этого плана?" — поинтересовался автор материала.

Он также напомнил о нечистоплотности информационной политики киевского режима, в штыки воспринимающего независимую критику, и о том, как Запад "зачистил" информационное поле от любых "дружественно настроенных к России" СМИ. Самым свежим примером такого отношения Бэндоу назвал реакцию на доклад Amnesty International, обвинившей ВСУ в военных преступлениях. Однако и ранее Киев грубо мешал западным источникам информации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 08:00
За Полтаву, за Бородино, за Сталинград: Запад мечтает отомстить русским
"Телеканал CBS подготовил спецрепортаж, который показал, что несколько барьеров — в первую очередь бюрократия и коррупция — не позволили большей части военной помощи союзников Украины дойти до адресатов. CBS сразу же попал под шквал критики и убрал из доступа документальный фильм, чтобы "обновить" его; оригинальное видео просто исчезло без объяснения причин. Украинское правительство билось в апоплексии, требуя "внутреннего расследования, кто и почему это сделал", будто американские журналисты находятся в прямом подчинении Киева", — возмутился Бэндоу.
В итоге агрессивное поведение Зеленского по отношению к любой критике затрудняет адекватную оценку украинского кризиса.

"Политики США и их союзников должны противостоять попыткам Украины заменить неприятные факты удобными фантазиями. Вашингтону нужна самая четкая информация, чтобы защитить американский народ. Именно он, а не режим Зеленского должен быть главным приоритетом администрации Байдена", — подытожил Бэндоу.

В начале августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось, что украинские военные размещают вооружения в школах и больницах и подвергают риску мирных жителей, тем самым нарушая международные гуманитарные нормы и правила войны. Это вызвало бурную реакцию со стороны киевских властей, некоторых иностранных политиков и СМИ. Организация заявила, что сожалеет "о боли и гневе", которые вызвал ее доклад на Украине, но отказываться от него не будет. Тем не менее через несколько дней стало известно, что отчет проверят "независимые эксперты".
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
09:21Специальная военная операция на Украине
Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с ЗАЭС, заявили в МИД
 
В миреВладимир ЗеленскийВашингтон (штат)СШАКиевНАТОAmnesty InternationalВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала