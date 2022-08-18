Финская компания предоставит доступ к спутникам для ВСУ
Финская компания ICEYE предоставит украинским войскам доступ к своим спутникам
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 авг - РИА Новости. Мировой лидер в области постоянного мониторинга с помощью радиолокационных спутниковых изображений, финская компания ICEYE предоставит украинским войскам доступ к своей группировке спутников, что позволит получать изображения с высокой частотой обновлений, сообщает в четверг финская компания в пресс-релизе.
Уточняется, что финны подписали контракт с Благотворительным фондом Сергея Притулы, который предоставит правительству Украины возможности спутниковой съемки.
"В рамках соглашения ICEYE передаст все возможности одного из своих спутников, уже находящихся на орбите, для использования правительством Украины над регионом. Спутник будет эксплуатироваться ICEYE. Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группировке спутников, что позволит Вооруженным силам Украины получать радиолокационные спутниковые изображения критически важных мест с высокой частотой обновлений", - говорится в сообщении.
В любой момент времени большая часть Земли покрыта облаками или темнотой. В отличие от традиционных спутников наблюдения Земли, небольшие спутники радиолокационной съемки ICEYE могут формировать изображения участков Земли с высоким разрешением днем, ночью и сквозь облачность, уточняется в сообщении.
"Другими словами, они могут собирать изображения и данные из любой части Земли несколько раз в день с необходимой надежностью для принятия важных решений", - сообщает финская компания.
На сегодняшний день ICEYE успешно запустила 21 космический аппарат и управляет крупнейшим в мире парком коммерческих радиолокационных спутников.