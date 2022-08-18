https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810616627.html

Спецоперация, 18 августа: Эрдоган и Гутерреш в Киеве, ситуация вокруг ЗАЭС

Спецоперация, 18 августа: Эрдоган и Гутерреш в Киеве, ситуация вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 18.08.2022

Спецоперация, 18 августа: Эрдоган и Гутерреш в Киеве, ситуация вокруг ЗАЭС

Президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш в четверг прибыли во Львов, где провели переговоры с Владимиром Зеленским. Одной из тем стала... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T23:03

2022-08-18T23:03

2022-08-18T23:03

специальная военная операция на украине

антониу гутерреш

владимир зеленский

иван приходько

россия

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА 18 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш в четверг прибыли во Львов, где провели переговоры с Владимиром Зеленским. Одной из тем стала ситуация вокруг Запорожской АЭС.Минобороны РФ предупредило, что киевский режим готовит в пятницу провокацию на АЭС, чтобы обвинить Россию в техногенной катастрофе - провокация как раз приурочена к визиту Гутерреша.Ход операцииПо сообщению Минобороны РФ, продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234-х районах.Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка и Васюковка ДНР, а также в Николаевской области.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов.В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки, 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60 процентов. Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено.Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наемников в Харькове. Уничтожено более 90 боевиков.В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка (ДНР) ликвидировано более 250 националистов.Тем временем на Донбассе продолжались боевые действия и обстрелы со стороны украинских силовиков. Один ребенок погиб, еще двое ранены при обстреле жилого массива "Строитель" в городе Горловка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Также погиб один взрослый, еще несколько человек были ранены.На месте обстрела Светлодарска в ДНР были обнаружены осколки снарядов с иностранной маркировкой, сообщил военный Народной милиции ЛНР с позывным "Сава". Он не исключил, что украинские силовики вели огонь из американской 155-мм гаубицы М777, но оставил окончательный вывод за экспертами. Два человека погибли, в том числе ребенок, 12 получили ранения при обстреле, заявил глава администрации города Дебальцево Игорь Захаревич.Четверо военных Донецкой Народной Республики погибли, еще шесть получили ранения за текущие сутки, сообщила Народная милиция ДНР.Вокруг операцииГлавной темой встречи во Львове президента Турции Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша с Владимиром Зеленским стала ситуация вокруг Запорожской АЭС.На фоне встречи Минобороны РФ заявило, что киевский режим готовит на пятницу резонансную провокацию на АЭС в период посещения Украины генсеком ООН. Россию планируется обвинить в техногенной катастрофе, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В частности, киевские силовики могут нанести по ЗАЭС артиллерийские удары со стороны Николаева.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в пятницу ситуацию на ЗАЭС будут снимать беспилотники, все возможные "прилеты" будут фиксироваться в режиме онлайн для силовых структур.Гутерреш по итогам длившейся 40 минут встречи призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны. По его словам, зона ЗАЭС должна быть демилитаризована, на ней не должны размещаться военные и военное снаряжение.Зеленский заявил, что согласовал с Гутеррешем параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.Президент Турции заявил, что на встрече обсуждался и вопрос обмена военнопленных между Москвой и Киевом. Также он сообщил, что намерен обсудить итоги переговоров во Львове с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Эрдогана, Зеленский и Гутерреш согласны, что ситуация на Украине должна быть урегулирована за столом переговоров.Генсек ООН объявил, что по просьбе властей Украины и России решил создать миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, в ходе которого погибли десятки военнопленных из состава киевских нацбатальонов. Руководителем миссии назначили генерала Карлоса душ Сантуша Круза из Бразилии.Референдум в Запорожской области состоится, дата уже назначена, заявил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин. Он в четверг присутствовал в Мелитополе на акции перекраски названия Городского парка культуры и отдыха в российский триколор. Ранее она была окрашена в цвета флага Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

антониу гутерреш, владимир зеленский, иван приходько, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, запорожская аэс