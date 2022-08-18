https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810413775.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2022 - РИА Новости, 18.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:24

2022-08-18T12:24

2022-08-18T15:02

инфографика

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Украинские войска несут большие потери в районах боевых действий в Соледаре и Марьинке, военнослужащие бегут из подразделений. Также в Минобороны РФ сообщили, что после ударов ВКС России в районе Авдеевки батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60 процентов. Подразделения ДНР при поддержке артиллерии на Авдеевском направлении взяли под контроль шахту “Бутовка”, — высоту, которую украинские военные использовали как наблюдательный пункт и огневую точку.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты. За минувшие сутки ликвидированы пять пунктов управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего поражена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 234 районах. Средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотников и три снаряда реактивной системы залпового огня.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотников, 366 зенитных ракетных комплексов, 800 реактивных систем залпового огня, 4340 танков и других бронемашин, 3312 орудий полевой артиллерии и 4938 единиц автомобильной техники.

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

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