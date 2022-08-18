https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810405205.html

Сын замглавы правительства ЕАО погиб во время время участия в спецоперации

Сын замглавы правительства ЕАО погиб во время время участия в спецоперации - РИА Новости, 18.08.2022

Сын замглавы правительства ЕАО погиб во время время участия в спецоперации

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил соболезнования замглавы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк, сын... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:31

2022-08-18T11:31

2022-08-18T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир джабаров

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил соболезнования замглавы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк, сын которой погиб в ходе спецоперации на Украине.Андрей, как настоящий русский офицер, в трудную минуту был со своими солдатами, был впереди, отметил Джабаров."Уверен, память об этом человеке навсегда сохранится у его сослуживцев, всех, кто знал его. Вечная память герою", - написал сенатор.Сама Марии Костюк сообщила, что прощание с ее сыном пройдет 19 августа в Биробиджане в Благовещенском Кафедральном Соборе."Отдать свою жизнь ради будущего - это не поступок, это осознанное решение. Это - смысл жизни, который и определил выбор профессии - быть военным, быть защитником. Он бы никогда не смог поступить иначе", - написала Костюк в своих соцсетях. сенатор.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир джабаров