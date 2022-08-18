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Сын замглавы правительства ЕАО погиб во время время участия в спецоперации
Сын замглавы правительства ЕАО погиб во время время участия в спецоперации - РИА Новости, 18.08.2022
Сын замглавы правительства ЕАО погиб во время время участия в спецоперации
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил соболезнования замглавы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк, сын... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:31
2022-08-18T11:31
2022-08-18T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир джабаров
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил соболезнования замглавы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк, сын которой погиб в ходе спецоперации на Украине.Андрей, как настоящий русский офицер, в трудную минуту был со своими солдатами, был впереди, отметил Джабаров."Уверен, память об этом человеке навсегда сохранится у его сослуживцев, всех, кто знал его. Вечная память герою", - написал сенатор.Сама Марии Костюк сообщила, что прощание с ее сыном пройдет 19 августа в Биробиджане в Благовещенском Кафедральном Соборе."Отдать свою жизнь ради будущего - это не поступок, это осознанное решение. Это - смысл жизни, который и определил выбор профессии - быть военным, быть защитником. Он бы никогда не смог поступить иначе", - написала Костюк в своих соцсетях. сенатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир джабаров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Джабаров
11:31 18.08.2022 (обновлено: 11:38 18.08.2022)
Сын замглавы правительства ЕАО погиб во время время участия в спецоперации
Сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб во время время участия в спецоперации
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил соболезнования
замглавы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк, сын которой погиб в ходе спецоперации на Украине.
"Приношу свои самые глубокие соболезнования Марии Костюк, заместителю председателя правительства ЕАО, в связи с гибелью сына Андрея. Молодой офицер, командир роты 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады, пал смертью храбрых, до конца исполнив свой воинский долг в рамках специальной военной операции", - написал политик в своем Telegram-канале.
Андрей, как настоящий русский офицер, в трудную минуту был со своими солдатами, был впереди, отметил Джабаров.
"Уверен, память об этом человеке навсегда сохранится у его сослуживцев, всех, кто знал его. Вечная память герою", - написал сенатор.
Сама Марии Костюк сообщила, что прощание с ее сыном пройдет 19 августа в Биробиджане в Благовещенском Кафедральном Соборе.
"Отдать свою жизнь ради будущего - это не поступок, это осознанное решение. Это - смысл жизни, который и определил выбор профессии - быть военным, быть защитником. Он бы никогда не смог поступить иначе", - написала Костюк в своих соцсетях. сенатор.