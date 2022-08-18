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ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810374774.html
ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины
ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины - РИА Новости, 18.08.2022
ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины
Российская авиация разбила под Авдеевкой 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ, соединение утратило боеспособность, заявили в Минобороны. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:53
2022-08-18T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская авиация разбила под Авдеевкой 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ, соединение утратило боеспособность, заявили в Минобороны."Потери личного состава превысили 60 процентов. Командованием оперативно-тактической группы "Донецк" остатки батальона выведены в тыл для переформирования", — сказали в ведомстве.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, контролирующийся украинскими военными: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.По словам замкомандующего Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, силовики планируют окружить Авдеевку, но непосредственно в город входить не собираются.
https://ria.ru/20220818/artilleriya-1810376127.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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в мире, россия, авдеевка, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины
09:53 18.08.2022 (обновлено: 11:09 18.08.2022)
 
ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины

Минобороны: после ударов ВКС у Авдеевки батальон 56-й бригады ВСУ утратил боеспособность

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкТехник осматривает многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Техник осматривает многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Техник осматривает многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская авиация разбила под Авдеевкой 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ, соединение утратило боеспособность, заявили в Минобороны.
"Потери личного состава превысили 60 процентов. Командованием оперативно-тактической группы "Донецк" остатки батальона выведены в тыл для переформирования", — сказали в ведомстве.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация перед началом работы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских военных в ДНР
Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, контролирующийся украинскими военными: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.
По словам замкомандующего Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, силовики планируют окружить Авдеевку, но непосредственно в город входить не собираются.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвдеевкаВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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