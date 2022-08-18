https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810374774.html

ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины

ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины - РИА Новости, 18.08.2022

ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины

Российская авиация разбила под Авдеевкой 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ, соединение утратило боеспособность, заявили в Минобороны. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:53

2022-08-18T09:53

2022-08-18T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

авдеевка

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская авиация разбила под Авдеевкой 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ, соединение утратило боеспособность, заявили в Минобороны."Потери личного состава превысили 60 процентов. Командованием оперативно-тактической группы "Донецк" остатки батальона выведены в тыл для переформирования", — сказали в ведомстве.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, контролирующийся украинскими военными: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.По словам замкомандующего Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, силовики планируют окружить Авдеевку, но непосредственно в город входить не собираются.

https://ria.ru/20220818/artilleriya-1810376127.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

авдеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, авдеевка, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины