https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810374774.html
ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины
ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины - РИА Новости, 18.08.2022
ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины
Российская авиация разбила под Авдеевкой 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ, соединение утратило боеспособность, заявили в Минобороны. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:53
2022-08-18T09:53
2022-08-18T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская авиация разбила под Авдеевкой 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ, соединение утратило боеспособность, заявили в Минобороны."Потери личного состава превысили 60 процентов. Командованием оперативно-тактической группы "Донецк" остатки батальона выведены в тыл для переформирования", — сказали в ведомстве.Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон, контролирующийся украинскими военными: прорвана линия обороны под населенным пунктом Пески, идет штурм населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.По словам замкомандующего Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, силовики планируют окружить Авдеевку, но непосредственно в город входить не собираются.
https://ria.ru/20220818/artilleriya-1810376127.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, авдеевка, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины
09:53 18.08.2022 (обновлено: 11:09 18.08.2022)
ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины
Минобороны: после ударов ВКС у Авдеевки батальон 56-й бригады ВСУ утратил боеспособность