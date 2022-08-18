https://ria.ru/20220818/smog-1810469224.html

Кинолог рассказал об опасности смога для собак

Кинолог рассказал об опасности смога для собак - РИА Новости, 18.08.2022

Кинолог рассказал об опасности смога для собак

Домашние питомцы также страдают во время смога в городах, наиболее тяжело в такой период приходится собакам с заболеваниями и лишним весом, а также пожилым,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:53

2022-08-18T14:53

2022-08-18T14:53

общество

павел малков

клепиковский район

рязань

москва

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Домашние питомцы также страдают во время смога в городах, наиболее тяжело в такой период приходится собакам с заболеваниями и лишним весом, а также пожилым, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, дав советы о том, как заботиться о домашних животных в такой обстановке и на что обращать внимание."В этот период будьте особенно внимательны к питомцам, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, к собакам, у которых есть проблемы с легкими, с лишним весом, а также к пожилым и беременным питомцам", - сказал он.По словам специалиста, лучше отказаться от прогулок рано утром и постараться обеспечить комфортное пребывание собакам в доме. Для этого нужно закрыть окна, включить вентилятор или кондиционер, а также воспользоваться увлажнителями и очистителями воздуха. При любом недомогании питомца нужно обратиться за помощью в ветеринарную клинику, напомнил кинолог.Голубев уточнил, что если на улице стоит легкий запах гари, а в воздухе не видно дымки, не стоит чересчур переживать и запирать собаку дома. Однако если хорошо виден смог, который сопровождается едким запахом, лучше отказаться от прогулки и перенести ее на более позднее время, когда опасные вещества развеются.Кинолог рассказал, что каждый питомец по-разному переносит агрессивные воздействия окружающей среды, поэтому призвал в первую очередь ориентироваться именно на состояние здоровья и самочувствие животного."Если собака бодрая, активная, у нее сохранен аппетит и нет симптомов раздражения глаз и дыхательных путей, не ограничивайте питомца, просто постарайтесь сокращать прогулки в момент сильной дымки", - посоветовал он.Голубев призвал со вниманием относиться к таким симптомам, как учащенное дыхание, дезориентация, шаткость походки, кашель и чихание, слезящиеся глаза, общее недомогание и вялость, а также потеря сознания и судороги. При проявлении этих симптомов следует незамедлительно обратиться за помощью к ветеринарному врачу, указал он.Когда на улице стоит смог, нужно чаще давать собаке чистую воду, промывать глаза, нос и умывать питомца прохладной водой, кроме того, лучше чаще проводить влажную уборку и оградить собаку от чрезмерных физических нагрузок, рассказал специалист.В среду временно исполняющий обязанности рязанского губернатора Павел Малков информировал, что в области действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В Рязани наблюдались смог и запах гари, они также уже достигли Москвы.

https://ria.ru/20220815/khabarovsk-1809719922.html

https://ria.ru/20220818/pitomtsy-1810365033.html

https://ria.ru/20220818/podmoskove-1810450273.html

клепиковский район

рязань

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общество, павел малков, клепиковский район, рязань, москва