https://ria.ru/20220818/smog-1810468503.html

Мосэкомониторинг оценил вероятность повторения в Москве смога 2010 года

Мосэкомониторинг оценил вероятность повторения в Москве смога 2010 года - РИА Новости, 18.08.2022

Мосэкомониторинг оценил вероятность повторения в Москве смога 2010 года

Повторения в Москве смога из-за лесных пожаров, как в 2010 году, ждать не стоит, сообщил журналистам в четверг заместитель директора "Мосэкомониторинга" Евгений РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:51

2022-08-18T14:51

2022-08-18T16:01

москва

россия

мосэкомониторинг

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Повторения в Москве смога из-за лесных пожаров, как в 2010 году, ждать не стоит, сообщил журналистам в четверг заместитель директора "Мосэкомониторинга" Евгений Никитич."Повторения в регионе смога 2010 года ждать не стоит, так как стоявший тогда над центральным регионом РФ антициклон был намного продолжительнее, характер пожаров также отличался", - сказал Никитич.Он отметил, что с ночи среды превышения нормативов АСКЗА не зафиксировали.Гарь от рязанских пожаров вчера достигла южных районов Москвы, сегодня смог наблюдается уже в центре столицы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, мосэкомониторинг