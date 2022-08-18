https://ria.ru/20220818/smog-1810468503.html
Мосэкомониторинг оценил вероятность повторения в Москве смога 2010 года
Мосэкомониторинг оценил вероятность повторения в Москве смога 2010 года - РИА Новости, 18.08.2022
Мосэкомониторинг оценил вероятность повторения в Москве смога 2010 года
Повторения в Москве смога из-за лесных пожаров, как в 2010 году, ждать не стоит, сообщил журналистам в четверг заместитель директора "Мосэкомониторинга" Евгений РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:51
2022-08-18T14:51
2022-08-18T16:01
москва
россия
мосэкомониторинг
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Повторения в Москве смога из-за лесных пожаров, как в 2010 году, ждать не стоит, сообщил журналистам в четверг заместитель директора "Мосэкомониторинга" Евгений Никитич."Повторения в регионе смога 2010 года ждать не стоит, так как стоявший тогда над центральным регионом РФ антициклон был намного продолжительнее, характер пожаров также отличался", - сказал Никитич.Он отметил, что с ночи среды превышения нормативов АСКЗА не зафиксировали.Гарь от рязанских пожаров вчера достигла южных районов Москвы, сегодня смог наблюдается уже в центре столицы.
https://ria.ru/20220818/pozhary-1810443827.html
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Кадры смога над Москвой
Видео смога над Москвой
2022-08-18T14:51
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москва, россия, мосэкомониторинг
Москва, Россия, Мосэкомониторинг
14:51 18.08.2022 (обновлено: 16:01 18.08.2022)
Мосэкомониторинг оценил вероятность повторения в Москве смога 2010 года
Мосэкомониторинг: повторения в Москве смога из-за пожаров, как в 2010 году, не ожидается