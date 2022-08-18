https://ria.ru/20220818/sibir-1810440171.html

О сибирском фермере из США сняли сериал

О сибирском фермере из США сняли сериал - РИА Новости, 18.08.2022

О сибирском фермере из США сняли сериал

В Сети выйдет документальный комедийный сериал "Земля больших возможностей" о Джастасе Уолкере. Он переехал из США в Россию и мечтает возродить фермерскую... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:41

2022-08-18T17:41

2022-08-18T17:41

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Сети выйдет документальный комедийный сериал "Земля больших возможностей" о Джастасе Уолкере. Он переехал из США в Россию и мечтает возродить фермерскую культуру, сообщает пресс-служба.Уолкер обосновался в поселке Такучет Красноярского края. "Веселый молочник", воплощающий классическую американскую мечту на исконно русской земле — образ, который не мог пройти мимо кинематографистов", — говорится в пресс-релизе.Режиссер сериала — Андрей Ананин. Уолкер не в первый раз становится героем его фильма. В студенчестве постановщик снял с ним короткий метр "Американская мечта". По словам режиссера, проект начался восемь лет назад. О Джастасе он узнал случайно. "За несколько дней первой экспедиции мы подружились, и я понял, что здесь есть потенциал для большого кино. Мне очень нравится находить юмор в реальности, делать документальные комедии, а здесь сам главный герой располагал к этому. Надеюсь, что после просмотра нашего сериала зрители вспомнят о своих заветных мечтах и начнут двигаться к ним", — рассказывает режиссер.Продюсерами проекта "Земля больших возможностей" стали Игорь Мишин, Тимур Бекмамбетов, Ангелина Ашман.Премьера сериала состоится 6 сентября в онлайн-кинотеатре KION.

https://ria.ru/20220818/kinopoisk-1810406923.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, игорь мишин, тимур бекмамбетов, красноярский край, сша