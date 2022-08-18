https://ria.ru/20220818/sibir-1810440171.html
О сибирском фермере из США сняли сериал
О сибирском фермере из США сняли сериал - РИА Новости, 18.08.2022
О сибирском фермере из США сняли сериал
В Сети выйдет документальный комедийный сериал "Земля больших возможностей" о Джастасе Уолкере. Он переехал из США в Россию и мечтает возродить фермерскую... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:41
2022-08-18T17:41
2022-08-18T17:41
культура
новости культуры
кино и сериалы
игорь мишин
тимур бекмамбетов
красноярский край
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810436890_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7344d524d7811309ce0b9bf1203972e1.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Сети выйдет документальный комедийный сериал "Земля больших возможностей" о Джастасе Уолкере. Он переехал из США в Россию и мечтает возродить фермерскую культуру, сообщает пресс-служба.Уолкер обосновался в поселке Такучет Красноярского края. "Веселый молочник", воплощающий классическую американскую мечту на исконно русской земле — образ, который не мог пройти мимо кинематографистов", — говорится в пресс-релизе.Режиссер сериала — Андрей Ананин. Уолкер не в первый раз становится героем его фильма. В студенчестве постановщик снял с ним короткий метр "Американская мечта". По словам режиссера, проект начался восемь лет назад. О Джастасе он узнал случайно. "За несколько дней первой экспедиции мы подружились, и я понял, что здесь есть потенциал для большого кино. Мне очень нравится находить юмор в реальности, делать документальные комедии, а здесь сам главный герой располагал к этому. Надеюсь, что после просмотра нашего сериала зрители вспомнят о своих заветных мечтах и начнут двигаться к ним", — рассказывает режиссер.Продюсерами проекта "Земля больших возможностей" стали Игорь Мишин, Тимур Бекмамбетов, Ангелина Ашман.Премьера сериала состоится 6 сентября в онлайн-кинотеатре KION.
https://ria.ru/20220818/kinopoisk-1810406923.html
красноярский край
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810436890_262:0:1702:1080_1920x0_80_0_0_dd20cc4de745a85e87c20afaac31b87c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, игорь мишин, тимур бекмамбетов, красноярский край, сша
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игорь Мишин, Тимур Бекмамбетов, Красноярский край, США
О сибирском фермере из США сняли сериал
Сериал "Земля больших возможностей" о сибирском фермере из США выйдет 6 сентября в Сети
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Сети выйдет документальный комедийный сериал "Земля больших возможностей" о Джастасе Уолкере. Он переехал из США в Россию и мечтает возродить фермерскую культуру, сообщает пресс-служба.
Уолкер обосновался в поселке Такучет Красноярского края.
"Веселый молочник", воплощающий классическую американскую мечту на исконно русской земле — образ, который не мог пройти мимо кинематографистов", — говорится в пресс-релизе.
Режиссер сериала — Андрей Ананин. Уолкер не в первый раз становится героем его фильма. В студенчестве постановщик снял с ним короткий метр "Американская мечта".
По словам режиссера, проект начался восемь лет назад. О Джастасе он узнал случайно.
"За несколько дней первой экспедиции мы подружились, и я понял, что здесь есть потенциал для большого кино. Мне очень нравится находить юмор в реальности, делать документальные комедии, а здесь сам главный герой располагал к этому. Надеюсь, что после просмотра нашего сериала зрители вспомнят о своих заветных мечтах и начнут двигаться к ним", — рассказывает режиссер.
Продюсерами проекта "Земля больших возможностей" стали Игорь Мишин, Тимур Бекмамбетов, Ангелина Ашман.
Премьера сериала состоится 6 сентября в онлайн-кинотеатре KION.