https://ria.ru/20220818/shtraf-1810586999.html

Delivery Club оштрафовали из-за утечки персональных данных

Delivery Club оштрафовали из-за утечки персональных данных - РИА Новости, 18.08.2022

Delivery Club оштрафовали из-за утечки персональных данных

Судебный участок района Аэропорт в Москве оштрафовал на 80 тысяч рублей сервис доставки еды Delivery Club за нарушение российского законодательства в сфере... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:21

2022-08-18T19:21

2022-08-18T19:23

москва

технологии

россия

delivery club

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Судебный участок района Аэропорт в Москве оштрафовал на 80 тысяч рублей сервис доставки еды Delivery Club за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Савеловского суда Москвы."ООО "ДЕЛИВЕРИ КЛАБ" назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.По ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ сервису грозил штраф от 60 до 100 тысяч рублей.В конце мая в Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Сообщалось, что в файле с данными курьеров "Яндекс.Еды" 700 тысяч строк, содержащих имена курьеров, пароли от аккаунтов и номера телефонов, а в файле с данными курьеров Delivery Club - 521,5 тысячи строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов.Роскомнадзор составил административные протоколы за нарушение законодательства в области персональных данных на оба сервиса, "Яндекс.Еду" ранее оштрафовали на 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220803/shtraf-1806943262.html

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москва, технологии, россия, delivery club, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)