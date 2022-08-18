https://ria.ru/20220818/shoptury-1810433268.html
В Белоруссию запустили первые шоп-туры
В Белоруссию запустили первые шоп-туры - РИА Новости, 18.08.2022
В Белоруссию запустили первые шоп-туры
Россиянам предложили первые организованные шоп-туры в Белоруссию, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:14
2022-08-18T13:14
2022-08-18T13:14
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россиянам предложили первые организованные шоп-туры в Белоруссию, сообщает АТОР."Белоруссия – универсальное направление, где возможны разные варианты отдыха — от экскурсионных поездок до оздоровительных туров, — отмечают в ассоциации. — Текущие экономические условия сформировали и новый тренд – становятся популярны поездки в соседнюю страну за брендовыми вещами".В Минске сейчас открыты почти все магазины одежды зарубежных марок, которые приостановили или прекратили работу в России: Zara, Nike, Adidas, Calvin Klein, Massimo Dutti. Рады клиентам и премиальные бутики, где можно приобрести аксессуары Karl Lagerfeld или сумку Michael Kors. А с сентября возобновит работу шведский ритейлер H&M.Удобно, что оплатить покупки можно не только наличными, но и по карте "Мир", добавляют в АТОР.Стоимость четырехдневного шоп-тура от FUN&SUN начинается от 33 тысяч рублей на двоих без авиаперелета. В программе — не только посещение торговых центров, но и — по желанию — консультация по выбору и оформлению карт Visa или Mastercard от белорусских банков. Первый заезд запланирован на 25 августа.Организовать шопинг-тур можно и самостоятельно, уточняют в АТОР. Тем более, добраться из Москвы до Минска не составит труда. Билеты на самолет стоят от семи тысяч рублей с человека в обе стороны. Также в страну ходят скоростные "Ласточки" и ежедневные пассажирские поезда.Еще один вариант — на личном автомобиле. Для въезда понадобится только российский паспорт, все ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы сняты.
https://ria.ru/20220615/belarus-1794512433.html
https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1810258701.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, минск, москва, россия, туризм, туристы, белоруссия, одежда, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Минск, Москва, Россия, Туризм, туристы, Белоруссия, Одежда, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В Белоруссию запустили первые шоп-туры
Туроператор FUN&SUN запустил туры в Белоруссию за брендовыми вещами
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Россиянам предложили первые организованные шоп-туры в Белоруссию, сообщает
АТОР.
"Белоруссия – универсальное направление, где возможны разные варианты отдыха — от экскурсионных поездок до оздоровительных туров, — отмечают в ассоциации. — Текущие экономические условия сформировали и новый тренд – становятся популярны поездки в соседнюю страну за брендовыми вещами".
В Минске сейчас открыты почти все магазины одежды зарубежных марок, которые приостановили или прекратили работу в России: Zara, Nike, Adidas, Calvin Klein, Massimo Dutti. Рады клиентам и премиальные бутики, где можно приобрести аксессуары Karl Lagerfeld или сумку Michael Kors. А с сентября возобновит работу шведский ритейлер H&M.
Удобно, что оплатить покупки можно не только наличными, но и по карте "Мир", добавляют в АТОР.
Стоимость четырехдневного шоп-тура от FUN&SUN начинается от 33 тысяч рублей на двоих без авиаперелета. В программе — не только посещение торговых центров, но и — по желанию — консультация по выбору и оформлению карт Visa или Mastercard от белорусских банков. Первый заезд запланирован на 25 августа.
Организовать шопинг-тур можно и самостоятельно, уточняют в АТОР. Тем более, добраться из Москвы до Минска не составит труда. Билеты на самолет стоят от семи тысяч рублей с человека в обе стороны. Также в страну ходят скоростные "Ласточки" и ежедневные пассажирские поезда.
Еще один вариант — на личном автомобиле. Для въезда понадобится только российский паспорт, все ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы сняты.