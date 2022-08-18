https://ria.ru/20220818/shoptury-1810433268.html

В Белоруссию запустили первые шоп-туры

В Белоруссию запустили первые шоп-туры - РИА Новости, 18.08.2022

В Белоруссию запустили первые шоп-туры

Россиянам предложили первые организованные шоп-туры в Белоруссию, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:14

2022-08-18T13:14

2022-08-18T13:14

туризм

новости - туризм

минск

москва

россия

туризм

туристы

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600057675_0:231:3071:1958_1920x0_80_0_0_3c0ded218d349374bbec66f1bb04068c.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россиянам предложили первые организованные шоп-туры в Белоруссию, сообщает АТОР."Белоруссия – универсальное направление, где возможны разные варианты отдыха — от экскурсионных поездок до оздоровительных туров, — отмечают в ассоциации. — Текущие экономические условия сформировали и новый тренд – становятся популярны поездки в соседнюю страну за брендовыми вещами".В Минске сейчас открыты почти все магазины одежды зарубежных марок, которые приостановили или прекратили работу в России: Zara, Nike, Adidas, Calvin Klein, Massimo Dutti. Рады клиентам и премиальные бутики, где можно приобрести аксессуары Karl Lagerfeld или сумку Michael Kors. А с сентября возобновит работу шведский ритейлер H&M.Удобно, что оплатить покупки можно не только наличными, но и по карте "Мир", добавляют в АТОР.Стоимость четырехдневного шоп-тура от FUN&SUN начинается от 33 тысяч рублей на двоих без авиаперелета. В программе — не только посещение торговых центров, но и — по желанию — консультация по выбору и оформлению карт Visa или Mastercard от белорусских банков. Первый заезд запланирован на 25 августа.Организовать шопинг-тур можно и самостоятельно, уточняют в АТОР. Тем более, добраться из Москвы до Минска не составит труда. Билеты на самолет стоят от семи тысяч рублей с человека в обе стороны. Также в страну ходят скоростные "Ласточки" и ежедневные пассажирские поезда.Еще один вариант — на личном автомобиле. Для въезда понадобится только российский паспорт, все ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы сняты.

https://ria.ru/20220615/belarus-1794512433.html

https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1810258701.html

минск

москва

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, минск, москва, россия, туризм, туристы, белоруссия, одежда, ассоциация туроператоров россии (атор)