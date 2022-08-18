https://ria.ru/20220818/sholts-1810439446.html
"Остается плакать": немцы послали сигнал освистанному во время речи Шольцу
"Остается плакать": немцы послали сигнал освистанному во время речи Шольцу - РИА Новости, 18.08.2022
"Остается плакать": немцы послали сигнал освистанному во время речи Шольцу
Читатели немецкого издания Focus поддержали активистов, освиставших канцлера Германии Олафа Шольца во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:11
2022-08-18T13:11
2022-08-18T15:02
германия
франция
украина
евросоюз
олаф шольц
бранденбург
экономика
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus поддержали активистов, освиставших канцлера Германии Олафа Шольца во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург.По данным СМИ, в акции протеста участвовали представители партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левой. Среди прочего Шольц говорил о борьбе с инфляцией и ростом цен и пообещал дальнейшие меры поддержки населения. Демонстранты заглушали речь главы правительства гулом и свистом, а также выкрикивали фразы "предатель народа" и "проваливай".Многие пользователи с пониманием отнеслись к такой реакции слушателей, а некоторые увидели в этой акции протеста плохой сигнал для немецких властей."То, что левые и правые собрались для совместной демонстрации, не вцепившись при этом друг другу в глотки, — нонсенс. Когда левые и правые отбрасывают свои разногласия ради общей цели, это должно заставить правительство всерьез задуматься", — подчеркнул Michael Schäfer."А чего он ждал от своей политики, хотя политикой это никак нельзя назвать, это только разрушение одной из богатейших стран и обнищание пенсионеров. И покуда на несогласных вешают "ярлык" нацистов, совершенно закономерно, что многие сегодня назло выбирают АдГ. Такая политика, которую проводит "Светофор" (правящая коалиция в Германии. — Прим. ред.), целиком и полностью направлена против собственного народа!" — возмутился Peter-Paul Reitz."Все это вполне объяснимо после того, что "Светофор" сделал с населением за время энергетического кризиса. Не понимаю, почему нельзя ограничить цену на электроэнергию, произведенную в Германии? Во Франции это сработало, а мы вместо этого получаем еще один налог. Так называемые льготы настолько смехотворно малы, что не помогают справиться с возросшим бременем", — отметил tobias hase."Любой, кто проводит политику против собственных граждан, не заслуживает ничего другого. У Германии хватает денег, чтобы раздавать их всему миру, вот только для собственных граждан их мало, если они вообще остались. Взглянув на нашу инфраструктуру, школы и так далее, остается только плакать. Больницы и дома престарелых давно работают на пределе возможностей. Шольц в этой стране никому не нужен. И если кто-то скажет, что только представители АдГ выражали недовольство, то этот мотив уже устарел", — написал Jörg Lange."Вероятно, в будущем это будет происходить чаще. Видимо, многие еще не осознали, с какими дополнительными расходами им придется столкнуться. Тогда уже могут возникнуть сомнения в самом руководстве страны", — подытожили читатели.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо.Германия, как и другие европейские страны, столкнулась со скачком инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, это повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики ЕС.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, франция, украина, евросоюз, олаф шольц, бранденбург, экономика
Германия, Франция, Украина, Евросоюз, Олаф Шольц, Бранденбург, Экономика
13:11 18.08.2022 (обновлено: 15:02 18.08.2022)
"Остается плакать": немцы послали сигнал освистанному во время речи Шольцу
Читатели Focus предрекли смену власти в Германии после выступления Шольца в Бранденбурге
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Focus
поддержали активистов, освиставших канцлера Германии Олафа Шольца во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург.
По данным СМИ, в акции протеста участвовали представители партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левой. Среди прочего Шольц говорил о борьбе с инфляцией и ростом цен и пообещал дальнейшие меры поддержки населения. Демонстранты заглушали речь главы правительства гулом и свистом, а также выкрикивали фразы "предатель народа" и "проваливай".
Многие пользователи с пониманием отнеслись к такой реакции слушателей, а некоторые увидели в этой акции протеста плохой сигнал для немецких властей.
"То, что левые и правые собрались для совместной демонстрации, не вцепившись при этом друг другу в глотки, — нонсенс. Когда левые и правые отбрасывают свои разногласия ради общей цели, это должно заставить правительство всерьез задуматься", — подчеркнул Michael Schäfer.
"А чего он ждал от своей политики, хотя политикой это никак нельзя назвать, это только разрушение одной из богатейших стран и обнищание пенсионеров. И покуда на несогласных вешают "ярлык" нацистов, совершенно закономерно, что многие сегодня назло выбирают АдГ. Такая политика, которую проводит "Светофор" (правящая коалиция в Германии. — Прим. ред.), целиком и полностью направлена против собственного народа!" — возмутился Peter-Paul Reitz.
"Все это вполне объяснимо после того, что "Светофор" сделал с населением за время энергетического кризиса. Не понимаю, почему нельзя ограничить цену на электроэнергию, произведенную в Германии? Во Франции это сработало, а мы вместо этого получаем еще один налог. Так называемые льготы настолько смехотворно малы, что не помогают справиться с возросшим бременем", — отметил tobias hase.
"Любой, кто проводит политику против собственных граждан, не заслуживает ничего другого. У Германии хватает денег, чтобы раздавать их всему миру, вот только для собственных граждан их мало, если они вообще остались. Взглянув на нашу инфраструктуру, школы и так далее, остается только плакать. Больницы и дома престарелых давно работают на пределе возможностей. Шольц в этой стране никому не нужен. И если кто-то скажет, что только представители АдГ выражали недовольство, то этот мотив уже устарел", — написал Jörg Lange.
"Вероятно, в будущем это будет происходить чаще. Видимо, многие еще не осознали, с какими дополнительными расходами им придется столкнуться. Тогда уже могут возникнуть сомнения в самом руководстве страны", — подытожили читатели.
После начала спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США
и Европы
— привели к росту цен на продукты питания и топливо.
Германия
, как и другие европейские страны, столкнулась со скачком инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, это повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики ЕС
.