https://ria.ru/20220818/sholts-1810388419.html

Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщили СМИ

Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2022

Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщили СМИ

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, демонстранты кричали — "предатель народа" и... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:48

2022-08-18T10:48

2022-08-18T12:42

в мире

focus

бундестаг германии

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798945342_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_2c9e25797d1d297cfe5d07eda21f2c00.jpg

БЕРЛИН, 18 авг — РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, демонстранты кричали — "предатель народа" и "проваливай", сообщает издание Focus."Демонстранты кричали — "предатель народа" и "проваливай". Шольца с трудом можно было понять", — отмечает издание, сопровождая публикацию видеофрагментом выступления с криками собравшихся.По данным издания, к демонстрации призвали партия "Альтернатива для Германии" и Левая. По оценкам Focus, на площади, где выступал канцлер, собралось несколько сотен человек.В среду вечером Шольц встретился с гражданами в городе Нойруппин, где, помимо его выступления, была заявлена дискуссия с членом бундестага от партии СДПГ Вибке Папенброк.

https://radiosputnik.ria.ru/20220816/sholts-1810094223.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, focus, бундестаг германии, олаф шольц