https://ria.ru/20220818/sholts-1810388419.html
Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщили СМИ
Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщили СМИ
Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, демонстранты кричали — "предатель народа" и... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:48
2022-08-18T10:48
2022-08-18T12:42
в мире
focus
бундестаг германии
олаф шольц
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БЕРЛИН, 18 авг — РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, демонстранты кричали — "предатель народа" и "проваливай", сообщает издание Focus."Демонстранты кричали — "предатель народа" и "проваливай". Шольца с трудом можно было понять", — отмечает издание, сопровождая публикацию видеофрагментом выступления с криками собравшихся.По данным издания, к демонстрации призвали партия "Альтернатива для Германии" и Левая. По оценкам Focus, на площади, где выступал канцлер, собралось несколько сотен человек.В среду вечером Шольц встретился с гражданами в городе Нойруппин, где, помимо его выступления, была заявлена дискуссия с членом бундестага от партии СДПГ Вибке Папенброк.
https://radiosputnik.ria.ru/20220816/sholts-1810094223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, focus, бундестаг германии, олаф шольц
В мире, Focus, Бундестаг Германии, Олаф Шольц
10:48 18.08.2022 (обновлено: 12:42 18.08.2022)
Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщили СМИ
Focus: канцлера ФРГ Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге