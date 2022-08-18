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Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
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Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщили СМИ
Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщили СМИ
Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, демонстранты кричали — "предатель народа" и... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:48
2022-08-18T12:42
в мире
focus
бундестаг германии
олаф шольц
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БЕРЛИН, 18 авг — РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, демонстранты кричали — "предатель народа" и "проваливай", сообщает издание Focus."Демонстранты кричали — "предатель народа" и "проваливай". Шольца с трудом можно было понять", — отмечает издание, сопровождая публикацию видеофрагментом выступления с криками собравшихся.По данным издания, к демонстрации призвали партия "Альтернатива для Германии" и Левая. По оценкам Focus, на площади, где выступал канцлер, собралось несколько сотен человек.В среду вечером Шольц встретился с гражданами в городе Нойруппин, где, помимо его выступления, была заявлена дискуссия с членом бундестага от партии СДПГ Вибке Папенброк.
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в мире, focus, бундестаг германии, олаф шольц
В мире, Focus, Бундестаг Германии, Олаф Шольц
10:48 18.08.2022 (обновлено: 12:42 18.08.2022)
 
Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге, сообщили СМИ

Focus: канцлера ФРГ Шольца освистали во время его выступления в Бранденбурге

© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 авг — РИА Новости. Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург, демонстранты кричали — "предатель народа" и "проваливай", сообщает издание Focus.
"Демонстранты кричали — "предатель народа" и "проваливай". Шольца с трудом можно было понять", — отмечает издание, сопровождая публикацию видеофрагментом выступления с криками собравшихся.
По данным издания, к демонстрации призвали партия "Альтернатива для Германии" и Левая. По оценкам Focus, на площади, где выступал канцлер, собралось несколько сотен человек.
В среду вечером Шольц встретился с гражданами в городе Нойруппин, где, помимо его выступления, была заявлена дискуссия с членом бундестага от партии СДПГ Вибке Папенброк.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 19:51В мире
"Он должен знать, что нам от него нужно". Шольц призвал говорить с Путиным
 
В миреFocusБундестаг ГерманииОлаф Шольц
 
 
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