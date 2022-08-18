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Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в 2022 году - РИА Новости, 18.08.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220818/shkoly-1810619708.html
Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в 2022 году
Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в 2022 году - РИА Новости, 18.08.2022
Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в 2022 году
Краснодарский край направил более 1 миллиарда рублей на антитеррористическую и противопожарную защищенность школ в регионе в 2022 году, сообщает администрация... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T23:37
2022-08-18T23:37
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
школы
безопасность
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КРАСНОДАР, 18 авг - РИА Новости. Краснодарский край направил более 1 миллиарда рублей на антитеррористическую и противопожарную защищенность школ в регионе в 2022 году, сообщает администрация региона.Уточняется, что организацию безопасности в День знаний и в течение всего учебного года обсудили участники заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае. Мероприятие провел губернатор края Вениамин Кондратьев совместно с начальником Управления ФСБ России по региону Сергеем Захарихиным."Все ребята придут на торжественные линейки – впервые с начала пандемии мы планируем провести День знаний в присутствии гостей и родителей. Безопасность должна быть на самом высоком уровне. Особое внимание – антитеррористической защищенности и противопожарному состоянию школ. В этом году мы направили более 1 миллиарда рублей на установку в образовательных учреждениях тревожных кнопок, металлодетекторов, систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации", - приводятся в сообщении слова губернатора.Кондратьев подчеркнул, что все службы должны работать на предупреждение любых внештатных ситуаций. Он отметил, что сотрудников казачьих охранных предприятий, обеспечивающих безопасность всех школ края, необходимо дополнительно проинструктировать и подготовить к действиям в любой ситуации.Отмечается также, что в День знаний за безопасностью будут следить более 10 тысяч сотрудников полиции, казаков, дружинников. Кроме того, 1 сентября будет организовано в школах дежурство медработников. Отдельное внимание регион уделит безопасности учеников в пути. "Нужно следить, чтобы дороги к школам не были полосами препятствий. Тротуары, трассы должны быть отремонтированы, автобусы – ходить по расписанию в течение всего года", – пояснил Кондратьев.По словам главы региона, в этом году за парты сядут почти 760 тысяч учеников, в их числе около 80 тысяч первоклассников.
https://ria.ru/20220818/shkoly-1810579922.html
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общество, вениамин кондратьев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), школы, безопасность
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Школы, Безопасность
23:37 18.08.2022
 
Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в 2022 году

Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в регионе в 2022 году

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 авг - РИА Новости. Краснодарский край направил более 1 миллиарда рублей на антитеррористическую и противопожарную защищенность школ в регионе в 2022 году, сообщает администрация региона.
Уточняется, что организацию безопасности в День знаний и в течение всего учебного года обсудили участники заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае. Мероприятие провел губернатор края Вениамин Кондратьев совместно с начальником Управления ФСБ России по региону Сергеем Захарихиным.
Занятие в школе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 19:00Краснодарский край
На Кубани 1 сентября откроются восемь новых школ
"Все ребята придут на торжественные линейки – впервые с начала пандемии мы планируем провести День знаний в присутствии гостей и родителей. Безопасность должна быть на самом высоком уровне. Особое внимание – антитеррористической защищенности и противопожарному состоянию школ. В этом году мы направили более 1 миллиарда рублей на установку в образовательных учреждениях тревожных кнопок, металлодетекторов, систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Кондратьев подчеркнул, что все службы должны работать на предупреждение любых внештатных ситуаций. Он отметил, что сотрудников казачьих охранных предприятий, обеспечивающих безопасность всех школ края, необходимо дополнительно проинструктировать и подготовить к действиям в любой ситуации.
Отмечается также, что в День знаний за безопасностью будут следить более 10 тысяч сотрудников полиции, казаков, дружинников. Кроме того, 1 сентября будет организовано в школах дежурство медработников. Отдельное внимание регион уделит безопасности учеников в пути. "Нужно следить, чтобы дороги к школам не были полосами препятствий. Тротуары, трассы должны быть отремонтированы, автобусы – ходить по расписанию в течение всего года", – пояснил Кондратьев.
По словам главы региона, в этом году за парты сядут почти 760 тысяч учеников, в их числе около 80 тысяч первоклассников.
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 22:25Краснодарский край
На Кубани до конца 2023 года модернизируют 56 школ
 
Краснодарский крайОбществоВениамин КондратьевРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ШколыБезопасность
 
 
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