https://ria.ru/20220818/shkoly-1810619708.html

Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в 2022 году

Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в 2022 году - РИА Новости, 18.08.2022

Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в 2022 году

Краснодарский край направил более 1 миллиарда рублей на антитеррористическую и противопожарную защищенность школ в регионе в 2022 году, сообщает администрация... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T23:37

2022-08-18T23:37

2022-08-18T23:37

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

школы

безопасность

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КРАСНОДАР, 18 авг - РИА Новости. Краснодарский край направил более 1 миллиарда рублей на антитеррористическую и противопожарную защищенность школ в регионе в 2022 году, сообщает администрация региона.Уточняется, что организацию безопасности в День знаний и в течение всего учебного года обсудили участники заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае. Мероприятие провел губернатор края Вениамин Кондратьев совместно с начальником Управления ФСБ России по региону Сергеем Захарихиным."Все ребята придут на торжественные линейки – впервые с начала пандемии мы планируем провести День знаний в присутствии гостей и родителей. Безопасность должна быть на самом высоком уровне. Особое внимание – антитеррористической защищенности и противопожарному состоянию школ. В этом году мы направили более 1 миллиарда рублей на установку в образовательных учреждениях тревожных кнопок, металлодетекторов, систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации", - приводятся в сообщении слова губернатора.Кондратьев подчеркнул, что все службы должны работать на предупреждение любых внештатных ситуаций. Он отметил, что сотрудников казачьих охранных предприятий, обеспечивающих безопасность всех школ края, необходимо дополнительно проинструктировать и подготовить к действиям в любой ситуации.Отмечается также, что в День знаний за безопасностью будут следить более 10 тысяч сотрудников полиции, казаков, дружинников. Кроме того, 1 сентября будет организовано в школах дежурство медработников. Отдельное внимание регион уделит безопасности учеников в пути. "Нужно следить, чтобы дороги к школам не были полосами препятствий. Тротуары, трассы должны быть отремонтированы, автобусы – ходить по расписанию в течение всего года", – пояснил Кондратьев.По словам главы региона, в этом году за парты сядут почти 760 тысяч учеников, в их числе около 80 тысяч первоклассников.

https://ria.ru/20220818/shkoly-1810579922.html

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общество, вениамин кондратьев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), школы, безопасность