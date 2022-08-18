https://ria.ru/20220818/shkoly-1810619708.html
Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в 2022 году
Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в 2022 году - РИА Новости, 18.08.2022
Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в 2022 году
Краснодарский край направил более 1 миллиарда рублей на антитеррористическую и противопожарную защищенность школ в регионе в 2022 году, сообщает администрация... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T23:37
2022-08-18T23:37
2022-08-18T23:37
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
школы
безопасность
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КРАСНОДАР, 18 авг - РИА Новости. Краснодарский край направил более 1 миллиарда рублей на антитеррористическую и противопожарную защищенность школ в регионе в 2022 году, сообщает администрация региона.Уточняется, что организацию безопасности в День знаний и в течение всего учебного года обсудили участники заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае. Мероприятие провел губернатор края Вениамин Кондратьев совместно с начальником Управления ФСБ России по региону Сергеем Захарихиным."Все ребята придут на торжественные линейки – впервые с начала пандемии мы планируем провести День знаний в присутствии гостей и родителей. Безопасность должна быть на самом высоком уровне. Особое внимание – антитеррористической защищенности и противопожарному состоянию школ. В этом году мы направили более 1 миллиарда рублей на установку в образовательных учреждениях тревожных кнопок, металлодетекторов, систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации", - приводятся в сообщении слова губернатора.Кондратьев подчеркнул, что все службы должны работать на предупреждение любых внештатных ситуаций. Он отметил, что сотрудников казачьих охранных предприятий, обеспечивающих безопасность всех школ края, необходимо дополнительно проинструктировать и подготовить к действиям в любой ситуации.Отмечается также, что в День знаний за безопасностью будут следить более 10 тысяч сотрудников полиции, казаков, дружинников. Кроме того, 1 сентября будет организовано в школах дежурство медработников. Отдельное внимание регион уделит безопасности учеников в пути. "Нужно следить, чтобы дороги к школам не были полосами препятствий. Тротуары, трассы должны быть отремонтированы, автобусы – ходить по расписанию в течение всего года", – пояснил Кондратьев.По словам главы региона, в этом году за парты сядут почти 760 тысяч учеников, в их числе около 80 тысяч первоклассников.
https://ria.ru/20220818/shkoly-1810579922.html
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общество, вениамин кондратьев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), школы, безопасность
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Школы, Безопасность
Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в 2022 году
Кубань направила более миллиарда рублей на безопасность школ в регионе в 2022 году
КРАСНОДАР, 18 авг - РИА Новости.
Краснодарский край направил более 1 миллиарда рублей на антитеррористическую и противопожарную защищенность школ в регионе в 2022 году, сообщает
администрация региона.
Уточняется, что организацию безопасности в День знаний и в течение всего учебного года обсудили участники заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае
. Мероприятие провел губернатор края Вениамин Кондратьев
совместно с начальником Управления ФСБ России
по региону Сергеем Захарихиным.
"Все ребята придут на торжественные линейки – впервые с начала пандемии мы планируем провести День знаний в присутствии гостей и родителей. Безопасность должна быть на самом высоком уровне. Особое внимание – антитеррористической защищенности и противопожарному состоянию школ. В этом году мы направили более 1 миллиарда рублей на установку в образовательных учреждениях тревожных кнопок, металлодетекторов, систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Кондратьев подчеркнул, что все службы должны работать на предупреждение любых внештатных ситуаций. Он отметил, что сотрудников казачьих охранных предприятий, обеспечивающих безопасность всех школ края, необходимо дополнительно проинструктировать и подготовить к действиям в любой ситуации.
Отмечается также, что в День знаний за безопасностью будут следить более 10 тысяч сотрудников полиции, казаков, дружинников. Кроме того, 1 сентября будет организовано в школах дежурство медработников. Отдельное внимание регион уделит безопасности учеников в пути. "Нужно следить, чтобы дороги к школам не были полосами препятствий. Тротуары, трассы должны быть отремонтированы, автобусы – ходить по расписанию в течение всего года", – пояснил Кондратьев.
По словам главы региона, в этом году за парты сядут почти 760 тысяч учеников, в их числе около 80 тысяч первоклассников.