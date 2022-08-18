https://ria.ru/20220818/shkoly-1810579922.html

На Кубани 1 сентября откроются восемь новых школ

На Кубани 1 сентября откроются восемь новых школ - РИА Новости, 18.08.2022

На Кубани 1 сентября откроются восемь новых школ

В школы Кубани 1 сентября пойдут около 760 тысяч учеников, в этот день в регионе заработают 8 новых учреждений, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:00

2022-08-18T19:00

2022-08-18T19:00

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краснодарский край

россия

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школа

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. В школы Кубани 1 сентября пойдут около 760 тысяч учеников, в этот день в регионе заработают 8 новых учреждений, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев."На сегодняшний день в регионе работают более 1,2 тысячи школ, 60 возвели в течение последних 6 лет. В День знаний откроют свои двери 8 новых учреждений. Еще 9 достроят до конца года", - написал Кондратьев на своем официальном Telegram-канале.По его словам, отдельное внимание уделяется и действующим учебным заведениям: в текущем году регион капитально отремонтировал более 800 школ — обновлены кровли, фасады, окна, кабинеты и специализированные помещения."Регион у нас растущий. Поэтому мы стремимся, чтобы комфортные условия для обучения были у каждого ребёнка — как в городе, так и в сельской местности. Для этого задействуем все возможные ресурсы. Строим и оснащаем современным оборудованием учебные заведения", - пояснил глава края.По данным краевых властей, строительство ведется в рамках Нацпроектов и за счёт федерального, краевого и местных бюджетов.

https://ria.ru/20220808/shkoly-1808184069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, краснодарский край, россия, дети, школа, вениамин кондратьев