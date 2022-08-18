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Украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/shkola-1810608926.html
Украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке
Украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке - РИА Новости, 18.08.2022
Украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке
Украинские боевики оборудовали огневые позиции на территории школы в поселке Кураховка Донецкой Народной Республики, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:40
2022-08-18T21:40
специальная военная операция на украине
днепр (город)
николаев (украина)
харьков
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали огневые позиции на территории школы в поселке Кураховка Донецкой Народной Республики, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев"В Кураховке Донецкой Народной Республики на территории школы №23 (ул. Калинина) националисты оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - сказали в ведомстве.В Днепре, по данным Минобороны, на территории частных домовладений (ул. Торговая) украинские военнослужащие разместили позиции тяжелой бронетехники и склады боеприпасов, при этом эвакуация гражданского населения из данного района не проводилась.Кроме того, в Николаеве в здании промышленного профессионального училища (ул. Винграновского) националисты оборудовали казарму и опорный пункт, на подступах к учреждению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки.В Харькове в общежитии университета (ул. Отакара Яроша) размещены подразделения войск Украины, оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники.
https://ria.ru/20220818/toretsk-1810608733.html
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днепр (город), николаев (украина), харьков, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Николаев (Украина), Харьков, Вооруженные силы Украины, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
21:40 18.08.2022
 
Украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке

Минобороны: украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 . Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали огневые позиции на территории школы в поселке Кураховка Донецкой Народной Республики, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
"В Кураховке Донецкой Народной Республики на территории школы №23 (ул. Калинина) националисты оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - сказали в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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В Днепре, по данным Минобороны, на территории частных домовладений (ул. Торговая) украинские военнослужащие разместили позиции тяжелой бронетехники и склады боеприпасов, при этом эвакуация гражданского населения из данного района не проводилась.
Кроме того, в Николаеве в здании промышленного профессионального училища (ул. Винграновского) националисты оборудовали казарму и опорный пункт, на подступах к учреждению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки.
В Харькове в общежитии университета (ул. Отакара Яроша) размещены подразделения войск Украины, оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Николаев (Украина)ХарьковВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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