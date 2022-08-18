https://ria.ru/20220818/shkola-1810608926.html

Украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке

Украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке - РИА Новости, 18.08.2022

Украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке

Украинские боевики оборудовали огневые позиции на территории школы в поселке Кураховка Донецкой Народной Республики, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T21:40

2022-08-18T21:40

2022-08-18T21:40

специальная военная операция на украине

днепр (город)

николаев (украина)

харьков

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали огневые позиции на территории школы в поселке Кураховка Донецкой Народной Республики, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев"В Кураховке Донецкой Народной Республики на территории школы №23 (ул. Калинина) националисты оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - сказали в ведомстве.В Днепре, по данным Минобороны, на территории частных домовладений (ул. Торговая) украинские военнослужащие разместили позиции тяжелой бронетехники и склады боеприпасов, при этом эвакуация гражданского населения из данного района не проводилась.Кроме того, в Николаеве в здании промышленного профессионального училища (ул. Винграновского) националисты оборудовали казарму и опорный пункт, на подступах к учреждению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки.В Харькове в общежитии университета (ул. Отакара Яроша) размещены подразделения войск Украины, оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники.

https://ria.ru/20220818/toretsk-1810608733.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

николаев (украина)

харьков

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

днепр (город), николаев (украина), харьков, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф