https://ria.ru/20220818/shkola-1810608926.html
Украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке
Украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке - РИА Новости, 18.08.2022
Украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке
Украинские боевики оборудовали огневые позиции на территории школы в поселке Кураховка Донецкой Народной Республики, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:40
2022-08-18T21:40
2022-08-18T21:40
специальная военная операция на украине
днепр (город)
николаев (украина)
харьков
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали огневые позиции на территории школы в поселке Кураховка Донецкой Народной Республики, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев"В Кураховке Донецкой Народной Республики на территории школы №23 (ул. Калинина) националисты оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - сказали в ведомстве.В Днепре, по данным Минобороны, на территории частных домовладений (ул. Торговая) украинские военнослужащие разместили позиции тяжелой бронетехники и склады боеприпасов, при этом эвакуация гражданского населения из данного района не проводилась.Кроме того, в Николаеве в здании промышленного профессионального училища (ул. Винграновского) националисты оборудовали казарму и опорный пункт, на подступах к учреждению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки.В Харькове в общежитии университета (ул. Отакара Яроша) размещены подразделения войск Украины, оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники.
https://ria.ru/20220818/toretsk-1810608733.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), николаев (украина), харьков, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Николаев (Украина), Харьков, Вооруженные силы Украины, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
Украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке
Минобороны: украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе в Кураховке в ДНР