12:44 18.08.2022 (обновлено: 13:07 18.08.2022)
В приложении Шереметьево появилась навигация с дополненной реальностью
В мобильном приложении Шереметьево появилась навигация с дополненной реальностью
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В мобильном приложении московского аэропорта "Шереметьево" появилась навигация с дополненной реальностью: пассажир сможет навести камеру на место, в котором находится, и поверх изображения появится слой дополненной реальности с навигацией к нужной локации, говорится в релизе воздушной гавани.
"Аэропорт "Шереметьево" добавил в обновленную версию своего мобильного приложения навигацию с дополненной реальностью (AR), разработанную на основе технологии визуального позиционирования от Sber AR/VR Lab. Новая функция позволяет пользователям быстро ориентироваться внутри всех пассажирских терминалов аэропорта. "Шереметьево" стал первым аэропортом в России, реализовавшим навигацию по помещению с элементами дополненной реальности", - говорится в сообщении.
При помощи AR-навигации пассажиры вылетающих рейсов могут построить кратчайший маршрут от их местоположения до выхода на посадку, а прилетающих рейсов - до паркинга аэропорта или к аэроэкспрессам. Для этого нужно найти свой рейс на онлайн-табло приложения или отсканировать посадочный талон, далее выбрать опцию "Построить маршрут". Новая функция также поможет пользователям найти нужные магазины, кафе и другие объекты инфраструктуры аэропорта.
Технология VPS использует цифровой слепок локации, который создается специально для каждого проекта. Когда пользователь наводит камеру телефона на локацию или объект, специальная нейросеть на его устройстве сканирует особые точки с видеопотока камеры. Эти точки сопоставляются с цифровым слепком локации - так определяется позиция пользователя, и на экране приложения появляется AR-графика. Для использования AR-навигатора по "Шереметьево" понадобится мобильное устройство с поддержкой систем ARKit и ARCore. Под этот критерий подходит большинство современных смартфонов.
"Шереметьево" нацелен на системное внедрение инновационных технологий с целью повышения стандартов качества обслуживания и расширения спектра услуг для пассажиров, авиакомпаний и всех категорий клиентов. Запуск функции построения маршрута с использованием дополненной реальности упрощает "путь пассажира" до интересующего его объекта: выхода на посадку, ресторана или зоны посадки на такси, автобус или аэроэкспресс", - сказал замгендиректора аэропорта по ИТ Дмитрий Ильин.
"Навигация внутри больших помещений, таких как аэропорты, вокзалы, торговые центры, является очень сложной задачей для мобильных приложений с картами, которые используют спутниковую систему навигации GPS, из-за того, что сигнал со спутника зачастую не проходит внутрь помещения. Команда Sber AR/VR Lab разработала технологию Visual Positioning System (VPS), которая решает эту проблему. VPS c высокой точностью определяет положение телефона в пространстве и накладывает слой дополненной реальности с навигацией внутри помещения", - отметил вице-президент по технологическому развитию Сбербанка Алексей Поддубный.
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