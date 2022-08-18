Рейтинг@Mail.ru
В приложении Шереметьево появилась навигация с дополненной реальностью - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220818/sheremetevo-1810433597.html
В приложении Шереметьево появилась навигация с дополненной реальностью
В приложении Шереметьево появилась навигация с дополненной реальностью - РИА Новости, 18.08.2022
В приложении Шереметьево появилась навигация с дополненной реальностью
В мобильном приложении московского аэропорта "Шереметьево" появилась навигация с дополненной реальностью: пассажир сможет навести камеру на место, в котором... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:44
2022-08-18T13:07
россия
шереметьево (аэропорт)
сбербанк россии
gps
технологии
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784565893_56:309:3148:2048_1920x0_80_0_0_542ac6175f3286e93ca9dc8a59b8dd43.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В мобильном приложении московского аэропорта "Шереметьево" появилась навигация с дополненной реальностью: пассажир сможет навести камеру на место, в котором находится, и поверх изображения появится слой дополненной реальности с навигацией к нужной локации, говорится в релизе воздушной гавани."Аэропорт "Шереметьево" добавил в обновленную версию своего мобильного приложения навигацию с дополненной реальностью (AR), разработанную на основе технологии визуального позиционирования от Sber AR/VR Lab. Новая функция позволяет пользователям быстро ориентироваться внутри всех пассажирских терминалов аэропорта. "Шереметьево" стал первым аэропортом в России, реализовавшим навигацию по помещению с элементами дополненной реальности", - говорится в сообщении.При помощи AR-навигации пассажиры вылетающих рейсов могут построить кратчайший маршрут от их местоположения до выхода на посадку, а прилетающих рейсов - до паркинга аэропорта или к аэроэкспрессам. Для этого нужно найти свой рейс на онлайн-табло приложения или отсканировать посадочный талон, далее выбрать опцию "Построить маршрут". Новая функция также поможет пользователям найти нужные магазины, кафе и другие объекты инфраструктуры аэропорта.Технология VPS использует цифровой слепок локации, который создается специально для каждого проекта. Когда пользователь наводит камеру телефона на локацию или объект, специальная нейросеть на его устройстве сканирует особые точки с видеопотока камеры. Эти точки сопоставляются с цифровым слепком локации - так определяется позиция пользователя, и на экране приложения появляется AR-графика. Для использования AR-навигатора по "Шереметьево" понадобится мобильное устройство с поддержкой систем ARKit и ARCore. Под этот критерий подходит большинство современных смартфонов."Шереметьево" нацелен на системное внедрение инновационных технологий с целью повышения стандартов качества обслуживания и расширения спектра услуг для пассажиров, авиакомпаний и всех категорий клиентов. Запуск функции построения маршрута с использованием дополненной реальности упрощает "путь пассажира" до интересующего его объекта: выхода на посадку, ресторана или зоны посадки на такси, автобус или аэроэкспресс", - сказал замгендиректора аэропорта по ИТ Дмитрий Ильин."Навигация внутри больших помещений, таких как аэропорты, вокзалы, торговые центры, является очень сложной задачей для мобильных приложений с картами, которые используют спутниковую систему навигации GPS, из-за того, что сигнал со спутника зачастую не проходит внутрь помещения. Команда Sber AR/VR Lab разработала технологию Visual Positioning System (VPS), которая решает эту проблему. VPS c высокой точностью определяет положение телефона в пространстве и накладывает слой дополненной реальности с навигацией внутри помещения", - отметил вице-президент по технологическому развитию Сбербанка Алексей Поддубный.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/sanktsii-1806789443.html
https://ria.ru/20220815/khabarovsk-1809719922.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784565893_33:303:2360:2048_1920x0_80_0_0_aca661f712cc28f167b9a6929331eda4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, шереметьево (аэропорт), сбербанк россии, gps, технологии, новости - туризм
Россия, Шереметьево (аэропорт), Сбербанк России, GPS, Технологии, Туризм, Новости - Туризм
12:44 18.08.2022 (обновлено: 13:07 18.08.2022)
 
В приложении Шереметьево появилась навигация с дополненной реальностью

В мобильном приложении Шереметьево появилась навигация с дополненной реальностью

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В мобильном приложении московского аэропорта "Шереметьево" появилась навигация с дополненной реальностью: пассажир сможет навести камеру на место, в котором находится, и поверх изображения появится слой дополненной реальности с навигацией к нужной локации, говорится в релизе воздушной гавани.
"Аэропорт "Шереметьево" добавил в обновленную версию своего мобильного приложения навигацию с дополненной реальностью (AR), разработанную на основе технологии визуального позиционирования от Sber AR/VR Lab. Новая функция позволяет пользователям быстро ориентироваться внутри всех пассажирских терминалов аэропорта. "Шереметьево" стал первым аэропортом в России, реализовавшим навигацию по помещению с элементами дополненной реальности", - говорится в сообщении.
При помощи AR-навигации пассажиры вылетающих рейсов могут построить кратчайший маршрут от их местоположения до выхода на посадку, а прилетающих рейсов - до паркинга аэропорта или к аэроэкспрессам. Для этого нужно найти свой рейс на онлайн-табло приложения или отсканировать посадочный талон, далее выбрать опцию "Построить маршрут". Новая функция также поможет пользователям найти нужные магазины, кафе и другие объекты инфраструктуры аэропорта.
Технология VPS использует цифровой слепок локации, который создается специально для каждого проекта. Когда пользователь наводит камеру телефона на локацию или объект, специальная нейросеть на его устройстве сканирует особые точки с видеопотока камеры. Эти точки сопоставляются с цифровым слепком локации - так определяется позиция пользователя, и на экране приложения появляется AR-графика. Для использования AR-навигатора по "Шереметьево" понадобится мобильное устройство с поддержкой систем ARKit и ARCore. Под этот критерий подходит большинство современных смартфонов.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 20:25В мире
Минфин США объяснил, почему "Шереметьево" и "Еврохим" не попали под санкции
"Шереметьево" нацелен на системное внедрение инновационных технологий с целью повышения стандартов качества обслуживания и расширения спектра услуг для пассажиров, авиакомпаний и всех категорий клиентов. Запуск функции построения маршрута с использованием дополненной реальности упрощает "путь пассажира" до интересующего его объекта: выхода на посадку, ресторана или зоны посадки на такси, автобус или аэроэкспресс", - сказал замгендиректора аэропорта по ИТ Дмитрий Ильин.
"Навигация внутри больших помещений, таких как аэропорты, вокзалы, торговые центры, является очень сложной задачей для мобильных приложений с картами, которые используют спутниковую систему навигации GPS, из-за того, что сигнал со спутника зачастую не проходит внутрь помещения. Команда Sber AR/VR Lab разработала технологию Visual Positioning System (VPS), которая решает эту проблему. VPS c высокой точностью определяет положение телефона в пространстве и накладывает слой дополненной реальности с навигацией внутри помещения", - отметил вице-президент по технологическому развитию Сбербанка Алексей Поддубный.
Новый международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:45Туризм
В Хабаровском аэропорту появился свой Хатико
 
ТуризмРоссияШереметьево (аэропорт)Сбербанк РоссииGPSТехнологииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала