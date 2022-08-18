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На горнолыжном курорте "Шерегеш" выпал снег - РИА Новости, 18.08.2022
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Туризм
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На горнолыжном курорте "Шерегеш" выпал снег
На горнолыжном курорте "Шерегеш" выпал снег - РИА Новости, 18.08.2022
На горнолыжном курорте "Шерегеш" выпал снег
Первый снег выпал на горнолыжном курорте "Шерегеш", следует из сообщения единой инструкторской группы в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:27
2022-08-18T11:27
туризм
таштагольский район
кемеровская область
курорт
погода
новости - туризм
туризм
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КЕМЕРОВО, 18 авг — РИА Новости. Первый снег выпал на горнолыжном курорте "Шерегеш", следует из сообщения единой инструкторской группы в соцсети "ВКонтакте"."Восемнадцатого августа на горе Мустаге первый снег", – говорится на странице.Как уточняют в пресс-службе администрации Таштагольского района, в самом поселке осадков не наблюдается. "Для августа выпадение снега – это редкость, но в данный момент погоду по области определяет холодная воздушная арктическая масса, — объясняют в Гидрометцентре. — Заток холода поступает в Кемеровскую область с северо-востока. В ближайшие дни сохранится прохладная погода, при прояснениях возможны заморозки. Перемены в атмосфере начнутся с воскресенья, а с 24 августа ожидаем солнечную, теплую августовскую погоду".
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таштагольский район, кемеровская область, курорт, погода, новости - туризм, туризм
Туризм, Таштагольский район, Кемеровская область, Курорт, Погода, Новости - Туризм, Туризм
11:27 18.08.2022
 
На горнолыжном курорте "Шерегеш" выпал снег

Первый снег выпал на кузбасском горнолыжном курорте "Шерегеш"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области
Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 18 авг — РИА Новости. Первый снег выпал на горнолыжном курорте "Шерегеш", следует из сообщения единой инструкторской группы в соцсети "ВКонтакте".
"Восемнадцатого августа на горе Мустаге первый снег", – говорится на странице.
Как уточняют в пресс-службе администрации Таштагольского района, в самом поселке осадков не наблюдается.
"Для августа выпадение снега – это редкость, но в данный момент погоду по области определяет холодная воздушная арктическая масса, — объясняют в Гидрометцентре. — Заток холода поступает в Кемеровскую область с северо-востока. В ближайшие дни сохранится прохладная погода, при прояснениях возможны заморозки. Перемены в атмосфере начнутся с воскресенья, а с 24 августа ожидаем солнечную, теплую августовскую погоду".
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