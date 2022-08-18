https://ria.ru/20220818/sheregesh-1810383527.html

На горнолыжном курорте "Шерегеш" выпал снег

На горнолыжном курорте "Шерегеш" выпал снег - РИА Новости, 18.08.2022

На горнолыжном курорте "Шерегеш" выпал снег

Первый снег выпал на горнолыжном курорте "Шерегеш", следует из сообщения единой инструкторской группы в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:27

2022-08-18T11:27

2022-08-18T11:27

туризм

таштагольский район

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 18 авг — РИА Новости. Первый снег выпал на горнолыжном курорте "Шерегеш", следует из сообщения единой инструкторской группы в соцсети "ВКонтакте"."Восемнадцатого августа на горе Мустаге первый снег", – говорится на странице.Как уточняют в пресс-службе администрации Таштагольского района, в самом поселке осадков не наблюдается. "Для августа выпадение снега – это редкость, но в данный момент погоду по области определяет холодная воздушная арктическая масса, — объясняют в Гидрометцентре. — Заток холода поступает в Кемеровскую область с северо-востока. В ближайшие дни сохранится прохладная погода, при прояснениях возможны заморозки. Перемены в атмосфере начнутся с воскресенья, а с 24 августа ожидаем солнечную, теплую августовскую погоду".

https://ria.ru/20220817/anapa-1810267760.html

таштагольский район

кемеровская область

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

таштагольский район, кемеровская область, курорт, погода, новости - туризм, туризм