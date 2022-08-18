https://ria.ru/20220818/serf-1810541394.html

В Венеции оштрафовали австралийцев, прокатившихся по каналу на серфах

В Венеции оштрафовали австралийцев, прокатившихся по каналу на серфах - РИА Новости, 18.08.2022

В Венеции оштрафовали австралийцев, прокатившихся по каналу на серфах

Итальянская полиция нашла и оштрафовала двоих туристов из Австралии, прокатившихся в среду утром по Большому каналу на джет-серфах – досках для серфинга с... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:24

2022-08-18T17:24

2022-08-18T17:24

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РИМ, 18 авг – РИА Новости. Итальянская полиция нашла и оштрафовала двоих туристов из Австралии, прокатившихся в среду утром по Большому каналу на джет-серфах – досках для серфинга с мотором, сообщает местное издание Corriere Veneto.Мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил о поиске нарушителей в своем Twitter, предложив за информацию о них ужин за свой счет. Самих серферов он назвал "идиотами-самодурами". Видео, на котором неизвестные проезжают мимо катеров и водных трамваев вапоретто по главной водной артерии Венеции, быстро стало вирусным в итальянских социальных сетях.Полиция обнаружила туристов благодаря записями с камер видеонаблюдения и сообщениям горожан. Доски австралийцев, будучи незастрахованными техническими средствами, помещены под арест. Стоимость одного такого серфа оценивается в 25 тысяч. Кроме того, австралийцам вменен штраф в 1,5 тысячи евро каждому.На этом приключения австралийцев в Венеции не закончатся: мэрия поручила Гражданской адвокатуре изучить вопрос взыскания с них репутационного ущерба городу, а прокуратура, в свою очередь, может обвинить их в создании угрозы навигации.

https://ria.ru/20220526/venetsiya-1790686937.html

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Влада Копылова

новости - туризм, в мире, венеция, италия, австралия, луиджи бруньяро