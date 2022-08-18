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Российские саперы разминировали более 18,4 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/sapery-1810609336.html
Российские саперы разминировали более 18,4 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские саперы разминировали более 18,4 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.08.2022
Российские саперы разминировали более 18,4 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 18,4 тысячи гектаров на территории республик Донбасса, заявил в четверг на брифинге... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T21:42
2022-08-18T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 18,4 тысячи гектаров на территории республик Донбасса, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов. Всего проверено 18 400,86 га территории", - сказал Мизинцев.Он добавил, что всего проверены около тысячи зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и около 160 километров дорог. При этом обнаружены и обезврежены более 554 тысяч взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20220816/miny-1809898675.html
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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в мире, россия, донбасс, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецкая Народная Республика, Украина
21:42 18.08.2022
 
Российские саперы разминировали более 18,4 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Минобороны: российские саперы разминировали более 18,4 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСаперы проводят разминирование железнодорожных путей
Саперы проводят разминирование железнодорожных путей - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Саперы проводят разминирование железнодорожных путей. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 18,4 тысячи гектаров на территории республик Донбасса, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов. Всего проверено 18 400,86 га территории", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что всего проверены около тысячи зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и около 160 километров дорог. При этом обнаружены и обезврежены более 554 тысяч взрывоопасных предметов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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