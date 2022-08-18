https://ria.ru/20220818/sapery-1810609336.html

Российские саперы разминировали более 18,4 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские саперы разминировали более 18,4 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.08.2022

Российские саперы разминировали более 18,4 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 18,4 тысячи гектаров на территории республик Донбасса, заявил в четверг на брифинге... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T21:42

2022-08-18T21:42

2022-08-18T21:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790218941_67:0:3708:2048_1920x0_80_0_0_1e1cb0e4aa7296a05c24182c75bacb43.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 18,4 тысячи гектаров на территории республик Донбасса, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов. Всего проверено 18 400,86 га территории", - сказал Мизинцев.Он добавил, что всего проверены около тысячи зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и около 160 километров дорог. При этом обнаружены и обезврежены более 554 тысяч взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20220816/miny-1809898675.html

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донбасс, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, украина