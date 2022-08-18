Саперы расчистили более 70 процентов территории мариупольского аэропорта

"На данный момент очищена значительная часть, более 70%. За прошедший период было уничтожено более 17 тысяч взрывоопасных предметов. За сегодняшний день было уничтожено три ВОГа (боеприпас для подствольного гранатомета – ред.), а также противопехотные мины", - сообщил он.