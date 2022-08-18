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Саперы расчистили более 70 процентов территории мариупольского аэропорта - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/sapery-1810603330.html
Саперы расчистили более 70 процентов территории мариупольского аэропорта
Саперы расчистили более 70 процентов территории мариупольского аэропорта - РИА Новости, 18.08.2022
Саперы расчистили более 70 процентов территории мариупольского аэропорта
Более 70% территории мариупольского аэропорта расчистили от взрывоопасных предметов саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T20:52
2022-08-18T20:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
волноваха
мариуполь
донецк (днр)
вооруженные силы рф
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МАРИУПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Более 70% территории мариупольского аэропорта расчистили от взрывоопасных предметов саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации, сообщил в четверг журналистам командир группы разминирования центра с позывным "Беркут".Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810413775.html
россия
донецкая народная республика
волноваха
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в мире, россия, донецкая народная республика, волноваха, мариуполь, донецк (днр), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Мариуполь, Донецк (ДНР), Вооруженные силы РФ
20:52 18.08.2022
 
Саперы расчистили более 70 процентов территории мариупольского аэропорта

Более 70 процентов территории мариупольского аэропорта очистили от взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра ВС России
Саперы Международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра ВС России. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Более 70% территории мариупольского аэропорта расчистили от взрывоопасных предметов саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации, сообщил в четверг журналистам командир группы разминирования центра с позывным "Беркут".
"На данный момент очищена значительная часть, более 70%. За прошедший период было уничтожено более 17 тысяч взрывоопасных предметов. За сегодняшний день было уничтожено три ВОГа (боеприпас для подствольного гранатомета – ред.), а также противопехотные мины", - сообщил он.
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 12:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВолновахаМариупольДонецк (ДНР)Вооруженные силы РФ
 
 
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