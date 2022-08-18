https://ria.ru/20220818/sapery-1810603330.html
Саперы расчистили более 70 процентов территории мариупольского аэропорта
Саперы расчистили более 70 процентов территории мариупольского аэропорта - РИА Новости, 18.08.2022
Саперы расчистили более 70 процентов территории мариупольского аэропорта
Более 70% территории мариупольского аэропорта расчистили от взрывоопасных предметов саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T20:52
2022-08-18T20:52
2022-08-18T20:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
волноваха
мариуполь
донецк (днр)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935775_0:170:2016:1304_1920x0_80_0_0_64088d0d074b9edabc1378c22e744bb1.jpg
МАРИУПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Более 70% территории мариупольского аэропорта расчистили от взрывоопасных предметов саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации, сообщил в четверг журналистам командир группы разминирования центра с позывным "Беркут".Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
https://ria.ru/20220818/spetsoperatsiya-1810413775.html
россия
донецкая народная республика
волноваха
мариуполь
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935775_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_cce6b207ea27596514db212cf1c28ca0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, волноваха, мариуполь, донецк (днр), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Мариуполь, Донецк (ДНР), Вооруженные силы РФ
Саперы расчистили более 70 процентов территории мариупольского аэропорта
Более 70 процентов территории мариупольского аэропорта очистили от взрывоопасных предметов