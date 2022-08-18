04:25 18.08.2022 (обновлено: 16:08 18.08.2022)
Reuters узнало, почему Запад боится вводить новые санкции против России
Reuters: Запад не предлагает новых мер против России в ООН из-за опасения низкой поддержки
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Западные страны не предлагают новых ограничительных мер против Москвы в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других стран, пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.
По словам собеседников издания, все большее число государств отказывается от публичной критики России.
"В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы", — говорится в статье.
Как заявил в беседе с Reuters научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован, со временем становится все труднее найти "разумные способы наказать" Россию.
"Поддержка (мер против России. — Прим. ред.) будет снижаться, поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку. Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии", — высказался высокопоставленный азиатский дипломат.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.