https://ria.ru/20220818/sanktsii-1810348786.html

Reuters узнало, почему Запад боится вводить новые санкции против России

Reuters узнало, почему Запад боится вводить новые санкции против России - РИА Новости, 18.08.2022

Reuters узнало, почему Запад боится вводить новые санкции против России

Западные страны не предлагают новых ограничительных мер против Москвы в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других стран, пишет Reuters... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T04:25

2022-08-18T04:25

2022-08-18T16:08

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Западные страны не предлагают новых ограничительных мер против Москвы в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других стран, пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.По словам собеседников издания, все большее число государств отказывается от публичной критики России.Как заявил в беседе с Reuters научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован, со временем становится все труднее найти "разумные способы наказать" Россию.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220816/sanktsii-1810095129.html

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оон, россия, москва, владимир путин, в мире, украина