https://ria.ru/20220818/ryazan-1810377851.html

Рязань заволокло дымкой из-за лесных пожаров

Рязань заволокло дымкой из-за лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022

Рязань заволокло дымкой из-за лесных пожаров

Рязань заволокло дымкой из-за природных пожаров в регионе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:05

2022-08-18T10:05

2022-08-18T10:05

происшествия

павел малков

рязанская область

клепиковский район

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Рязань заволокло дымкой из-за природных пожаров в регионе, передает корреспондент РИА Новости.Дымка и запах гари ощущаются, в частности, в микрорайонах Городская роща и Южный.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. По информации МЧС, для усиления группировки спасателей в регион направлены дополнительные силы.Гарь от рязанских пожаров вчера достигла южных районов Москвы, сегодня смог наблюдается уже в центре столицы.

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рязанская область

клепиковский район

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, павел малков, рязанская область, клепиковский район, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)