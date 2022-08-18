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Рязань заволокло дымкой из-за лесных пожаров
Рязань заволокло дымкой из-за лесных пожаров - РИА Новости, 18.08.2022
Рязань заволокло дымкой из-за лесных пожаров
Рязань заволокло дымкой из-за природных пожаров в регионе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:05
2022-08-18T10:05
2022-08-18T10:05
происшествия
павел малков
рязанская область
клепиковский район
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Рязань заволокло дымкой из-за природных пожаров в регионе, передает корреспондент РИА Новости.Дымка и запах гари ощущаются, в частности, в микрорайонах Городская роща и Южный.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. По информации МЧС, для усиления группировки спасателей в регион направлены дополнительные силы.Гарь от рязанских пожаров вчера достигла южных районов Москвы, сегодня смог наблюдается уже в центре столицы.
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рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, павел малков, рязанская область, клепиковский район, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Павел Малков, Рязанская область, Клепиковский район, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Рязань заволокло дымкой из-за лесных пожаров
Рязань заволокло дымкой из-за лесных пожаров, запах гари ощущается в двух районах города