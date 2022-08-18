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Российские муфтии высказались о Салмане Рушди - РИА Новости, 18.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220818/rushdi-1810428718.html
Российские муфтии высказались о Салмане Рушди
Российские муфтии высказались о Салмане Рушди - РИА Новости, 18.08.2022
Российские муфтии высказались о Салмане Рушди
Нападение на автора романа "Сатанинские стихи" Салмана Рушди в США вызывает негодование, так как самосуду нет места в исламе, но писатель загнал в угол сам... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:28
2022-08-18T12:30
религия
салман рушди
ильдар аляутдинов
исмаил бердиев
иран
сша
россия
скотленд-ярд
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Нападение на автора романа "Сатанинские стихи" Салмана Рушди в США вызывает негодование, так как самосуду нет места в исламе, но писатель загнал в угол сам себя, и ему стоит покаяться, считают опрошенные РИА Новости лидеры духовных управлений мусульман РФ.В пятницу, 12 августа, неизвестный мужчина набросился на Рушди с ножом, когда тот готовился выступить с лекцией на сцене образовательного центра на западе американского штата Нью-Йорк. Позднее полиция установила личность нападавшего - им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.Более 30 лет Салман Рушди живет под страхом смерти. В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание) с призывом покарать Рушди смертью за богохульство. Причиной стал написанный им роман "Сатанинские стихи", вызвавший гневную реакцию многих мусульман, увидевших в книге оскорбление основателя ислама пророка Мухаммеда. В течение нескольких лет Рушди находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, и охрана была снята."Произошедшее с нападением на Рушди, несомненно, вызывает негодование, ибо в исламе нет места самосуду. Верующий должен нести и отстаивать свои ценности наилучшим образом, не причиняя другим зла и вреда", - сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Ильдар Аляутдинов.Религиозный деятель отметил, что умение жить в согласии - это настоящее искусство, определяющее смысл существования каждого из нас."Существует каноническое правило - если верующий совершает что-то, считая это праведным и необходимым, но при этом вред данного действия очевиден, то он обязан остановиться, прекратить. Мы должны следовать этим канонам и не отступать", - добавил Аляутдинов.Зампред ДУМ РФ также отметил, что в то же время крайне сложно оправдать, понять и невозможно принять действия писателя Рушди, который в своем произведении коснулся самого ценного и дорогого, что может быть у мусульман - предречения пророка Мухаммеда."К сожалению, несмотря на многочисленные просьбы запретить эту книгу и протесты по всему миру, произведение продолжало публиковаться и распространяться, что, в свою очередь, только усугубляло напряжение и дисбаланс. В такой ситуации сложно и неправильно обвинять только одного и оправдывать другого", - сказал Аляутдинов."Салмана Рушди остается только пожалеть. Он сам себе выписал приговор: выпустил исламофобские "Сатанинские стихи", а всю оставшуюся жизнь пребывал в подпольном состоянии. Человек прожил десятки лет в постоянном страхе, а это куда хуже любого наказания. Он сам себя загоняет в угол и дрожит от любого шороха", - рассказал РИА Новости председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа (КМЦ СК) Исмаил Бердиев.По словам главы центра, после того, как мусульманский мир выразил протесты автору "Сатанинских стихов" и свое отношение к нему, Запад начал активную исламофобскую кампанию, защищая Рушди."Западные страны яро защищали автора "Сатанинских стихов", предоставляли ему охрану, платили деньги. Десятки лет шла исламофобская кампания", - считает Бердиев.При этом религиозный деятель подчеркнул, что нападать на Рушди не стоило."Его наказала сама судьба, сама жизнь. Пусть покается, пока еще живой. Всевышний, возможно, простит", - подчеркнул Бердиев.75-летний Рушди является обладателем многочисленных литературных наград, в том числе Букеровской премии, которую он получил в 1981 году за роман "Дети полуночи". В 2007 году королева Великобритании Елизавета II присвоила ему рыцарский титул, что также вызвало волну недовольства в исламском мире. С 2000 года он живет в США, в 2016 году получил американское гражданство.
https://ria.ru/20220814/rushdi-1809523191.html
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салман рушди, ильдар аляутдинов, исмаил бердиев, иран, сша, россия, скотленд-ярд
Религия, Салман Рушди, Ильдар Аляутдинов, Исмаил Бердиев, Иран, США, Россия, Скотленд-Ярд
12:28 18.08.2022 (обновлено: 12:30 18.08.2022)
 
Российские муфтии высказались о Салмане Рушди

Российские муфтии осудили нападение на Салмана Рушди, но призвали его покаяться

© AP Photo / Rogelio V. SolisПисатель Салман Рушди
Писатель Салман Рушди - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Rogelio V. Solis
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Нападение на автора романа "Сатанинские стихи" Салмана Рушди в США вызывает негодование, так как самосуду нет места в исламе, но писатель загнал в угол сам себя, и ему стоит покаяться, считают опрошенные РИА Новости лидеры духовных управлений мусульман РФ.
В пятницу, 12 августа, неизвестный мужчина набросился на Рушди с ножом, когда тот готовился выступить с лекцией на сцене образовательного центра на западе американского штата Нью-Йорк. Позднее полиция установила личность нападавшего - им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.
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Более 30 лет Салман Рушди живет под страхом смерти. В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание) с призывом покарать Рушди смертью за богохульство. Причиной стал написанный им роман "Сатанинские стихи", вызвавший гневную реакцию многих мусульман, увидевших в книге оскорбление основателя ислама пророка Мухаммеда. В течение нескольких лет Рушди находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, и охрана была снята.
"Произошедшее с нападением на Рушди, несомненно, вызывает негодование, ибо в исламе нет места самосуду. Верующий должен нести и отстаивать свои ценности наилучшим образом, не причиняя другим зла и вреда", - сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Ильдар Аляутдинов.
Религиозный деятель отметил, что умение жить в согласии - это настоящее искусство, определяющее смысл существования каждого из нас.
"Существует каноническое правило - если верующий совершает что-то, считая это праведным и необходимым, но при этом вред данного действия очевиден, то он обязан остановиться, прекратить. Мы должны следовать этим канонам и не отступать", - добавил Аляутдинов.
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Зампред ДУМ РФ также отметил, что в то же время крайне сложно оправдать, понять и невозможно принять действия писателя Рушди, который в своем произведении коснулся самого ценного и дорогого, что может быть у мусульман - предречения пророка Мухаммеда.
"К сожалению, несмотря на многочисленные просьбы запретить эту книгу и протесты по всему миру, произведение продолжало публиковаться и распространяться, что, в свою очередь, только усугубляло напряжение и дисбаланс. В такой ситуации сложно и неправильно обвинять только одного и оправдывать другого", - сказал Аляутдинов.
"Салмана Рушди остается только пожалеть. Он сам себе выписал приговор: выпустил исламофобские "Сатанинские стихи", а всю оставшуюся жизнь пребывал в подпольном состоянии. Человек прожил десятки лет в постоянном страхе, а это куда хуже любого наказания. Он сам себя загоняет в угол и дрожит от любого шороха", - рассказал РИА Новости председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа (КМЦ СК) Исмаил Бердиев.
По словам главы центра, после того, как мусульманский мир выразил протесты автору "Сатанинских стихов" и свое отношение к нему, Запад начал активную исламофобскую кампанию, защищая Рушди.
"Западные страны яро защищали автора "Сатанинских стихов", предоставляли ему охрану, платили деньги. Десятки лет шла исламофобская кампания", - считает Бердиев.
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При этом религиозный деятель подчеркнул, что нападать на Рушди не стоило.
"Его наказала сама судьба, сама жизнь. Пусть покается, пока еще живой. Всевышний, возможно, простит", - подчеркнул Бердиев.
75-летний Рушди является обладателем многочисленных литературных наград, в том числе Букеровской премии, которую он получил в 1981 году за роман "Дети полуночи". В 2007 году королева Великобритании Елизавета II присвоила ему рыцарский титул, что также вызвало волну недовольства в исламском мире. С 2000 года он живет в США, в 2016 году получил американское гражданство.
 
РелигияСалман РушдиИльдар АляутдиновИсмаил БердиевИранСШАРоссияСкотленд-Ярд
 
 
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