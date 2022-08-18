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Эксперт объяснил, как дефицит бюджета отразится на рубле
Эксперт объяснил, как дефицит бюджета отразится на рубле - РИА Новости, 18.08.2022
Эксперт объяснил, как дефицит бюджета отразится на рубле
Федеральный бюджет Российской Федерации по итогам года будет дефицитным, но средств на покрытие дефицита хватит. Поэтому соблазна печатать больше рублей нет,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T02:15
2022-08-18T02:15
2022-08-18T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
московская биржа
россия
открытие инвестиции
олег сыроваткин
рубль
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Федеральный бюджет Российской Федерации по итогам года будет дефицитным, но средств на покрытие дефицита хватит. Поэтому соблазна печатать больше рублей нет, рассказал "Прайму" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.По его словам, ожидается увеличение расходов бюджета на фоне снижения доходов. Минфин отметил, что дефицит составит 1,665 триллиона рублей, при этом объем Фонда национального благосостояния, составляющий 10,775 триллиона рублей, спокойно его покроет. Поэтому предпосылок для печатания денег в целях покрытия дефицита бюджета пока нет, считает собеседник агентства.Сыроваткин подчеркнул, что ситуация развивается в соответствии со сценарием, который предполагает рост доллара до 69 рублей к концу 2022 года на фоне сокращения притока валюты на Мосбиржу и увеличения спроса на нее благодаря постепенному восстановлению импорта.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа, россия, открытие инвестиции, олег сыроваткин, рубль, бюджет
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Московская биржа, Россия, Открытие Инвестиции, Олег Сыроваткин, Рубль, Бюджет
Эксперт объяснил, как дефицит бюджета отразится на рубле
Аналитик Сыроваткин спрогнозировал приближение доллара к 69 рублям к концу года