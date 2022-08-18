https://ria.ru/20220818/rpts-1810551631.html

В службе помощи РПЦ призвали школы поддержать акцию "Дети вместо цветов"

В службе помощи РПЦ призвали школы поддержать акцию "Дети вместо цветов" - РИА Новости, 18.08.2022

В службе помощи РПЦ призвали школы поддержать акцию "Дети вместо цветов"

Православная служба помощи "Милосердие" предложила школам присоединиться к акции "Дети вместо цветов", сообщили в синодальном отделе по церковной... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:39

2022-08-18T17:39

2022-08-18T17:39

религия

россия

дом с маяком

религия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" предложила школам присоединиться к акции "Дети вместо цветов", сообщили в синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ)."Московская служба "Милосердие" приглашает школы и отдельные классы 1 сентября, в День знаний, принять участие в акции "Дети вместо цветов". Школьники дарят учителю один букет от всего класса, а сэкономленные деньги идут на помощь подопечным "Милосердия", – сказано в сообщении.Благотворительная акция "Дети вместо цветов" пройдет по всей России 1 сентября по инициативе фонда "Вера" и детского хосписа "Дом с маяком", сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Вера" ранее. В пресс-службе рассказали, что за семь лет участники акции собрали более 240 миллионов рублей. Под опекой "Веры" и "Дома с маяком" в эти годы было в общей сложности более 8,5 тысяч семей с тяжелобольными детьми. Ожидается, что в этом году помощь получат тысячи человек из 73 регионов"Мы предлагаем учителям, ученикам и их родителям вместе, по взаимному согласию, сделать доброе дело. Многим школам нравится из года в год участвовать в нашей акции, ведь ребята начинают понимать, что всегда можно найти возможность помочь людям, и получают от этого радость", – рассказала руководитель благотворительных программ службы "Милосердие" Светлана Шепель.

https://ria.ru/20220707/prazdnik-1800990352.html

https://ria.ru/20220808/pomosch-1808088869.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, дом с маяком, религия