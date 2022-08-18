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Полпред Якушев представил нового командующего Уральским округом Росгвардии - РИА Новости, 18.08.2022
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Полпред Якушев представил нового командующего Уральским округом Росгвардии
Полпред Якушев представил нового командующего Уральским округом Росгвардии - РИА Новости, 18.08.2022
Полпред Якушев представил нового командующего Уральским округом Росгвардии
Генерал-лейтенант Сергей Бойко назначен командующим Уральским округом Росгвардии, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:44
2022-08-18T12:44
политика
владимир якушев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Генерал-лейтенант Сергей Бойко назначен командующим Уральским округом Росгвардии, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО."Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел рабочую встречу с заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковником Игорем Ильяшом… Ильяш представил полпреду генерал-лейтенанта Сергея Бойко, который назначен командующим Уральским округом Росгвардии", - говорится в сообщении.Отмечается, что на встрече обсуждались задачи служебно-боевой деятельности и вопросы взаимодействия ведомства с уральскими регионами. Как отметил Якушев, в качестве безусловного приоритета остаются вопросы охраны общественного порядка и обеспечения законности при проведении различных массовых, общественных мероприятий, а также защита людей от террористических угроз.Бойко сменил на этой должности генерал-полковника Олега Козлова, которой возглавил округ в августе 2021 года.
https://ria.ru/20220714/boepripasy-1802540804.html
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политика, владимир якушев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Политика, Владимир Якушев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
12:44 18.08.2022
 
Полпред Якушев представил нового командующего Уральским округом Росгвардии

Новым командующим Уральским округом Росгвардии назначили генерал-лейтенанта Бойко

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Генерал-лейтенант Сергей Бойко назначен командующим Уральским округом Росгвардии, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО.
"Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел рабочую встречу с заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковником Игорем Ильяшом… Ильяш представил полпреду генерал-лейтенанта Сергея Бойко, который назначен командующим Уральским округом Росгвардии", - говорится в сообщении.
Сапер - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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Отмечается, что на встрече обсуждались задачи служебно-боевой деятельности и вопросы взаимодействия ведомства с уральскими регионами. Как отметил Якушев, в качестве безусловного приоритета остаются вопросы охраны общественного порядка и обеспечения законности при проведении различных массовых, общественных мероприятий, а также защита людей от террористических угроз.
Бойко сменил на этой должности генерал-полковника Олега Козлова, которой возглавил округ в августе 2021 года.
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ПолитикаВладимир ЯкушевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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