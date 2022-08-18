https://ria.ru/20220818/rosgvardiya-1810433430.html
Полпред Якушев представил нового командующего Уральским округом Росгвардии
Полпред Якушев представил нового командующего Уральским округом Росгвардии - РИА Новости, 18.08.2022
Полпред Якушев представил нового командующего Уральским округом Росгвардии
Генерал-лейтенант Сергей Бойко назначен командующим Уральским округом Росгвардии, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:44
2022-08-18T12:44
2022-08-18T12:44
политика
владимир якушев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Генерал-лейтенант Сергей Бойко назначен командующим Уральским округом Росгвардии, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО."Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел рабочую встречу с заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковником Игорем Ильяшом… Ильяш представил полпреду генерал-лейтенанта Сергея Бойко, который назначен командующим Уральским округом Росгвардии", - говорится в сообщении.Отмечается, что на встрече обсуждались задачи служебно-боевой деятельности и вопросы взаимодействия ведомства с уральскими регионами. Как отметил Якушев, в качестве безусловного приоритета остаются вопросы охраны общественного порядка и обеспечения законности при проведении различных массовых, общественных мероприятий, а также защита людей от террористических угроз.Бойко сменил на этой должности генерал-полковника Олега Козлова, которой возглавил округ в августе 2021 года.
https://ria.ru/20220714/boepripasy-1802540804.html
https://ria.ru/20220622/zvaniya-1797419867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир якушев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Политика, Владимир Якушев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Полпред Якушев представил нового командующего Уральским округом Росгвардии
Новым командующим Уральским округом Росгвардии назначили генерал-лейтенанта Бойко