https://ria.ru/20220818/rosgvardiya-1810433430.html

Полпред Якушев представил нового командующего Уральским округом Росгвардии

Полпред Якушев представил нового командующего Уральским округом Росгвардии - РИА Новости, 18.08.2022

Полпред Якушев представил нового командующего Уральским округом Росгвардии

Генерал-лейтенант Сергей Бойко назначен командующим Уральским округом Росгвардии, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:44

2022-08-18T12:44

2022-08-18T12:44

политика

владимир якушев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153325/06/1533250637_0:274:2988:1954_1920x0_80_0_0_03d0396b5783adf26eeef59d6ace4678.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Генерал-лейтенант Сергей Бойко назначен командующим Уральским округом Росгвардии, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО."Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел рабочую встречу с заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковником Игорем Ильяшом… Ильяш представил полпреду генерал-лейтенанта Сергея Бойко, который назначен командующим Уральским округом Росгвардии", - говорится в сообщении.Отмечается, что на встрече обсуждались задачи служебно-боевой деятельности и вопросы взаимодействия ведомства с уральскими регионами. Как отметил Якушев, в качестве безусловного приоритета остаются вопросы охраны общественного порядка и обеспечения законности при проведении различных массовых, общественных мероприятий, а также защита людей от террористических угроз.Бойко сменил на этой должности генерал-полковника Олега Козлова, которой возглавил округ в августе 2021 года.

https://ria.ru/20220714/boepripasy-1802540804.html

https://ria.ru/20220622/zvaniya-1797419867.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир якушев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)