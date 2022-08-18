https://ria.ru/20220818/reyn-1810457422.html

СМИ сообщили о рекордном снижении уровня воды в Рейне в Нидерландах

СМИ сообщили о рекордном снижении уровня воды в Рейне в Нидерландах - РИА Новости, 18.08.2022

СМИ сообщили о рекордном снижении уровня воды в Рейне в Нидерландах

Уровень воды в Рейне в голландской деревне Лобит, где река продолжает течь уже по территории Нидерландов, достиг в четверг рекордно низкого уровня, сообщает NL... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:16

2022-08-18T14:16

2022-08-18T14:16

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ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Уровень воды в Рейне в голландской деревне Лобит, где река продолжает течь уже по территории Нидерландов, достиг в четверг рекордно низкого уровня, сообщает NL Times со ссылкой на агентство по водным ресурсами при министерстве инфраструктуры страны.Уровень воды в Рейне в нидерландском Лобите (провинция Гелдерланд) утром составлял 6,48 метров выше нулевой точки. Ожидается, что в течение следующей недели уровень воды в реке упадет до 6,45 метра из-за жаркой и сухой погоды.29 октября 2018 году уровень воды в Рейне у Лобита составлял 6,49 метров, что до сих пор считалось самым низким уровнем воды за всю историю.В начале августа правительство Нидерландов объявило о нехватке воды из-за засухи после аномальной жары. В некоторых местах был введен запрет на полив для землевладельцев. Власти также следят за уровнем воды в озере Эйсселмер, которое является крупнейшим источником питьевой воды в Нидерландах.За последние недели уровень воды в Рейне также критически упал в Германии из-за жаркой и засушливой погоды.

https://ria.ru/20220816/obmelenie-1810052657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нидерланды, гелдерланд, германия