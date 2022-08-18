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СМИ сообщили о рекордном снижении уровня воды в Рейне в Нидерландах - РИА Новости, 18.08.2022
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СМИ сообщили о рекордном снижении уровня воды в Рейне в Нидерландах
СМИ сообщили о рекордном снижении уровня воды в Рейне в Нидерландах - РИА Новости, 18.08.2022
СМИ сообщили о рекордном снижении уровня воды в Рейне в Нидерландах
Уровень воды в Рейне в голландской деревне Лобит, где река продолжает течь уже по территории Нидерландов, достиг в четверг рекордно низкого уровня, сообщает NL... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:16
2022-08-18T14:16
в мире
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ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Уровень воды в Рейне в голландской деревне Лобит, где река продолжает течь уже по территории Нидерландов, достиг в четверг рекордно низкого уровня, сообщает NL Times со ссылкой на агентство по водным ресурсами при министерстве инфраструктуры страны.Уровень воды в Рейне в нидерландском Лобите (провинция Гелдерланд) утром составлял 6,48 метров выше нулевой точки. Ожидается, что в течение следующей недели уровень воды в реке упадет до 6,45 метра из-за жаркой и сухой погоды.29 октября 2018 году уровень воды в Рейне у Лобита составлял 6,49 метров, что до сих пор считалось самым низким уровнем воды за всю историю.В начале августа правительство Нидерландов объявило о нехватке воды из-за засухи после аномальной жары. В некоторых местах был введен запрет на полив для землевладельцев. Власти также следят за уровнем воды в озере Эйсселмер, которое является крупнейшим источником питьевой воды в Нидерландах.За последние недели уровень воды в Рейне также критически упал в Германии из-за жаркой и засушливой погоды.
https://ria.ru/20220816/obmelenie-1810052657.html
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в мире, нидерланды, гелдерланд, германия
В мире, Нидерланды, Гелдерланд, Германия
14:16 18.08.2022
 
СМИ сообщили о рекордном снижении уровня воды в Рейне в Нидерландах

NL Times: уровень воды в Рейне в Нидерландах достиг рекордно низкого уровня

© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в фотобанкРека Рейн
Река Рейн - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Ольга Головко
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ПАРИЖ, 18 авг - РИА Новости. Уровень воды в Рейне в голландской деревне Лобит, где река продолжает течь уже по территории Нидерландов, достиг в четверг рекордно низкого уровня, сообщает NL Times со ссылкой на агентство по водным ресурсами при министерстве инфраструктуры страны.
Уровень воды в Рейне в нидерландском Лобите (провинция Гелдерланд) утром составлял 6,48 метров выше нулевой точки. Ожидается, что в течение следующей недели уровень воды в реке упадет до 6,45 метра из-за жаркой и сухой погоды.
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29 октября 2018 году уровень воды в Рейне у Лобита составлял 6,49 метров, что до сих пор считалось самым низким уровнем воды за всю историю.
В начале августа правительство Нидерландов объявило о нехватке воды из-за засухи после аномальной жары. В некоторых местах был введен запрет на полив для землевладельцев. Власти также следят за уровнем воды в озере Эйсселмер, которое является крупнейшим источником питьевой воды в Нидерландах.
За последние недели уровень воды в Рейне также критически упал в Германии из-за жаркой и засушливой погоды.
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