https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810595017.html
В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19
В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2022
В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19
Только дети в возрасте от шести месяцев до 17 лет, которые подвержены риску сопутствующих заболеваний, должны получить четвертую дозу вакцины против COVID-19,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T20:03
2022-08-18T20:03
2022-08-18T20:17
распространение коронавируса
тедрос адханом гебрейесус
воз
коронавирус covid-19
в мире
вакцинация
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ЖЕНЕВА, 18 авг - РИА Новости. Только дети в возрасте от шести месяцев до 17 лет, которые подвержены риску сопутствующих заболеваний, должны получить четвертую дозу вакцины против COVID-19, но не остальные, так как эффекты от вакцин ещё неизвестны, заявил председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.“Насчет применения у детей бустеров препаратов Pfizer и Moderna: необходимо вакцинировать детей в возрасте от шести месяцев до 17 лет с сопутствующими заболеваниями, чтобы избежать высокого риска в этой группе. Мы не рекомендуем использовать бустер для детей, не входящих в приоритетные группы, даже если эти вакцины лицензированы для этих групп. Мы продолжаем рекомендовать вакцинацию только для тех, у кого есть сопутствующие заболевания”, - сказал он на пресс-конференции.Чтобы рекомендовать вакцинацию детей в целом, нужно было бы знать об этих вакцинах гораздо больше, чем известно сегодня, и, в частности, сколько времени они защищают, уточнил Кравиото.“Таким образом, шестимесячному ребенку следует делать прививки каждые шесть месяцев, хотя мы недостаточно для этого знаем”, - добавил он.Четвертая вакцинация против COVID-19 также должна назначаться только лицам, входящим в группы риска, а не всему населению.Стратегическая консультативная группа экспертов является главной консультативной группой ВОЗ по вопросам вакцин и иммунизации.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.
https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810504043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус covid-19, в мире, вакцинация
Распространение коронавируса, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Коронавирус COVID-19, В мире, Вакцинация
20:03 18.08.2022 (обновлено: 20:17 18.08.2022)
В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19
Эксперт ВОЗ Кравиото: четвертая доза вакцины против COVID-19 нужна детям из групп риска
ЖЕНЕВА, 18 авг - РИА Новости. Только дети в возрасте от шести месяцев до 17 лет, которые подвержены риску сопутствующих заболеваний, должны получить четвертую дозу вакцины против COVID-19, но не остальные, так как эффекты от вакцин ещё неизвестны, заявил председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.
“Насчет применения у детей бустеров препаратов Pfizer и Moderna: необходимо вакцинировать детей в возрасте от шести месяцев до 17 лет с сопутствующими заболеваниями, чтобы избежать высокого риска в этой группе. Мы не рекомендуем использовать бустер для детей, не входящих в приоритетные группы, даже если эти вакцины лицензированы для этих групп. Мы продолжаем рекомендовать вакцинацию только для тех, у кого есть сопутствующие заболевания”, - сказал он на пресс-конференции.
Чтобы рекомендовать вакцинацию детей в целом, нужно было бы знать об этих вакцинах гораздо больше, чем известно сегодня, и, в частности, сколько времени они защищают, уточнил Кравиото.
“Таким образом, шестимесячному ребенку следует делать прививки каждые шесть месяцев, хотя мы недостаточно для этого знаем”, - добавил он.
Четвертая вакцинация против COVID-19 также должна назначаться только лицам, входящим в группы риска, а не всему населению.
Стратегическая консультативная группа экспертов является главной консультативной группой ВОЗ
по вопросам вакцин и иммунизации.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.