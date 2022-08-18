https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810595017.html

В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19

В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2022

В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19

Только дети в возрасте от шести месяцев до 17 лет, которые подвержены риску сопутствующих заболеваний, должны получить четвертую дозу вакцины против COVID-19,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T20:03

2022-08-18T20:03

2022-08-18T20:17

распространение коронавируса

тедрос адханом гебрейесус

воз

коронавирус covid-19

в мире

вакцинация

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ЖЕНЕВА, 18 авг - РИА Новости. Только дети в возрасте от шести месяцев до 17 лет, которые подвержены риску сопутствующих заболеваний, должны получить четвертую дозу вакцины против COVID-19, но не остальные, так как эффекты от вакцин ещё неизвестны, заявил председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.“Насчет применения у детей бустеров препаратов Pfizer и Moderna: необходимо вакцинировать детей в возрасте от шести месяцев до 17 лет с сопутствующими заболеваниями, чтобы избежать высокого риска в этой группе. Мы не рекомендуем использовать бустер для детей, не входящих в приоритетные группы, даже если эти вакцины лицензированы для этих групп. Мы продолжаем рекомендовать вакцинацию только для тех, у кого есть сопутствующие заболевания”, - сказал он на пресс-конференции.Чтобы рекомендовать вакцинацию детей в целом, нужно было бы знать об этих вакцинах гораздо больше, чем известно сегодня, и, в частности, сколько времени они защищают, уточнил Кравиото.“Таким образом, шестимесячному ребенку следует делать прививки каждые шесть месяцев, хотя мы недостаточно для этого знаем”, - добавил он.Четвертая вакцинация против COVID-19 также должна назначаться только лицам, входящим в группы риска, а не всему населению.Стратегическая консультативная группа экспертов является главной консультативной группой ВОЗ по вопросам вакцин и иммунизации.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что порядка 15 тысяч человек в мире умерли за неделю от COVID-19, за последние четыре недели число смертей выросло на 35%.

https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810504043.html

https://ria.ru/20220817/covid-19-1810281853.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус covid-19, в мире, вакцинация