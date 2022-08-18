16:21 18.08.2022 (обновлено: 17:41 18.08.2022)
В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз
Эксперт ВОЗ Кравиото: вводить второй бустер от COVID-19 всему населению не рекомендуется
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 авг — РИА Новости. Повторное введение бустерной вакцины от COVID-19 рекомендуется только для людей, имеющих повышенные риски осложнений, заявил председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.
"Рекомендация направлена на борьбу с пандемией и смертностью среди населения, подверженного высокому риску, но не является общей рекомендацией вакцинировать все население после первого введения бустера, как описано в дорожной карте. Это означает, что это избирательно делается в группах населения, которые, по нашему мнению, подвергаются наибольшему риску", — сказал он на пресс-конференции главной консультативной группы ВОЗ по вопросам вакцин.
По словам ученого, эксперты рекомендовали второй бустер для людей из групп с наивысшим приоритетом через четыре-шесть месяцев после завершения первичной процедуры.
Один из способов вакцинации от COVID-19 — введение двухкомпонентного препарата. К таковым, например, относится "Спутник V". Всего для первичной иммунизации Минздрав рекомендует шесть препаратов.
При ревакцинации возможно введение бустера. В случае со "Спутником" — это его однокомпонентная версия "Спутник Лайт".