https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810504043.html

В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз

В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз - РИА Новости, 18.08.2022

В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз

Повторное введение бустерной вакцины от COVID-19 рекомендуется только для людей, имеющих повышенные риски осложнений, заявил председатель Стратегической... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:21

2022-08-18T16:21

2022-08-18T17:41

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тедрос адханом гебрейесус

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ЖЕНЕВА, 18 авг — РИА Новости. Повторное введение бустерной вакцины от COVID-19 рекомендуется только для людей, имеющих повышенные риски осложнений, заявил председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото."Рекомендация направлена на борьбу с пандемией и смертностью среди населения, подверженного высокому риску, но не является общей рекомендацией вакцинировать все население после первого введения бустера, как описано в дорожной карте. Это означает, что это избирательно делается в группах населения, которые, по нашему мнению, подвергаются наибольшему риску", — сказал он на пресс-конференции главной консультативной группы ВОЗ по вопросам вакцин.По словам ученого, эксперты рекомендовали второй бустер для людей из групп с наивысшим приоритетом через четыре-шесть месяцев после завершения первичной процедуры.Один из способов вакцинации от COVID-19 — введение двухкомпонентного препарата. К таковым, например, относится "Спутник V". Всего для первичной иммунизации Минздрав рекомендует шесть препаратов. При ревакцинации возможно введение бустера. В случае со "Спутником" — это его однокомпонентная версия "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20220817/covid-19-1810281853.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воз, коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире, вакцинация, тедрос адханом гебрейесус