https://ria.ru/20220818/razvedka-1810382030.html

Жителя Польши арестовали за намерение работать на российскую разведку

Жителя Польши арестовали за намерение работать на российскую разведку - РИА Новости, 18.08.2022

Жителя Польши арестовали за намерение работать на российскую разведку

Гражданин Польши задержан за готовность работать на российскую разведку за деньги, он уже под арестом и признал себя виновным, следует из сообщения... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:22

2022-08-18T10:22

2022-08-18T10:22

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россия

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ВАРШАВА, 18 авг – РИА Новости. Гражданин Польши задержан за готовность работать на российскую разведку за деньги, он уже под арестом и признал себя виновным, следует из сообщения пресс-секретаря генеральной прокуратуры республики Лукаша Лапчиньского."По поручению генеральной прокуратуры сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Ярослава А. (польское законодательство не позволяет называть фамилии задержанных и обвиняемых – ред.). Прокурор предъявил ему обвинение в заявлении о готовности действовать в пользу российской разведки", - рассказал Лапчиньский.По его словам, доказательства, собранные по делу, "указывают на то, что подозреваемый намеревался передавать российской стороне информацию, в том числе об обороноспособности и безопасности государства, был готов выполнять другие порученные ему задачи".Прокурор предъявил Ярославу А. обвинение по статье 130 параграф 3 УК Польши (заявление о готовности действовать в пользу иностранной разведки против Польской Республики), Варшавский районный суд применил в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.По данным прокуратуры, задержанный признал себя виновным по обвинению и дал обширные объяснения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220817/polsha-1810121829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, россия