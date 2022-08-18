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Жителя Польши арестовали за намерение работать на российскую разведку - РИА Новости, 18.08.2022
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Жителя Польши арестовали за намерение работать на российскую разведку
Жителя Польши арестовали за намерение работать на российскую разведку - РИА Новости, 18.08.2022
Жителя Польши арестовали за намерение работать на российскую разведку
Гражданин Польши задержан за готовность работать на российскую разведку за деньги, он уже под арестом и признал себя виновным, следует из сообщения... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:22
2022-08-18T10:22
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польша
россия
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ВАРШАВА, 18 авг – РИА Новости. Гражданин Польши задержан за готовность работать на российскую разведку за деньги, он уже под арестом и признал себя виновным, следует из сообщения пресс-секретаря генеральной прокуратуры республики Лукаша Лапчиньского."По поручению генеральной прокуратуры сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Ярослава А. (польское законодательство не позволяет называть фамилии задержанных и обвиняемых – ред.). Прокурор предъявил ему обвинение в заявлении о готовности действовать в пользу российской разведки", - рассказал Лапчиньский.По его словам, доказательства, собранные по делу, "указывают на то, что подозреваемый намеревался передавать российской стороне информацию, в том числе об обороноспособности и безопасности государства, был готов выполнять другие порученные ему задачи".Прокурор предъявил Ярославу А. обвинение по статье 130 параграф 3 УК Польши (заявление о готовности действовать в пользу иностранной разведки против Польской Республики), Варшавский районный суд применил в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.По данным прокуратуры, задержанный признал себя виновным по обвинению и дал обширные объяснения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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в мире, польша, россия
В мире, Польша, Россия
10:22 18.08.2022
 
Жителя Польши арестовали за намерение работать на российскую разведку

Жителю Польши грозит восемь лет лишения свободы за намерение работать на разведку России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов Польши в Варшаве
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание министерства финансов Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 авг – РИА Новости. Гражданин Польши задержан за готовность работать на российскую разведку за деньги, он уже под арестом и признал себя виновным, следует из сообщения пресс-секретаря генеральной прокуратуры республики Лукаша Лапчиньского.
"По поручению генеральной прокуратуры сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Ярослава А. (польское законодательство не позволяет называть фамилии задержанных и обвиняемых – ред.). Прокурор предъявил ему обвинение в заявлении о готовности действовать в пользу российской разведки", - рассказал Лапчиньский.
По его словам, доказательства, собранные по делу, "указывают на то, что подозреваемый намеревался передавать российской стороне информацию, в том числе об обороноспособности и безопасности государства, был готов выполнять другие порученные ему задачи".
Прокурор предъявил Ярославу А. обвинение по статье 130 параграф 3 УК Польши (заявление о готовности действовать в пользу иностранной разведки против Польской Республики), Варшавский районный суд применил в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.
По данным прокуратуры, задержанный признал себя виновным по обвинению и дал обширные объяснения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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