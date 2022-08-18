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Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии - РИА Новости, 18.08.2022
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Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии
Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии - РИА Новости, 18.08.2022
Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо, обсудили продовольственную безопасность, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:57
2022-08-18T13:08
владимир путин
индонезия
джоко видодо
россия
турция
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо, обсудили продовольственную безопасность, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Индонезии Джоко Видодо... Обсуждалась проблематика глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении."Владимир Путин, в частности, информировал о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений", - отмечается в сообщении. "С учетом председательства Индонезии в "Группе двадцати" затронут также ход подготовки к саммиту объединения на острове Бали в ноябре"Кроме того, стороны рассмотрели вопросы развития российско-индонезийских отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Видодо в Россию, включая продвижение ряда крупных двусторонних проектов в торгово-экономической сфере. Также Путин поздравил Видодо и народ Индонезии с национальным праздником – Днем независимости, который отмечался 17 августа.
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владимир путин, индонезия, джоко видодо, россия, турция, оон
Владимир Путин, Индонезия, Джоко Видодо, Россия, Турция, ООН
12:57 18.08.2022 (обновлено: 13:08 18.08.2022)
 
Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии

Президент Путин поговорил по телефону с главой Индонезии Видодо

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо, обсудили продовольственную безопасность, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Индонезии Джоко Видодо... Обсуждалась проблематика глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.
"Владимир Путин, в частности, информировал о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений", - отмечается в сообщении. "С учетом председательства Индонезии в "Группе двадцати" затронут также ход подготовки к саммиту объединения на острове Бали в ноябре"
Кроме того, стороны рассмотрели вопросы развития российско-индонезийских отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Видодо в Россию, включая продвижение ряда крупных двусторонних проектов в торгово-экономической сфере. Также Путин поздравил Видодо и народ Индонезии с национальным праздником – Днем независимости, который отмечался 17 августа.
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Владимир ПутинИндонезияДжоко ВидодоРоссияТурцияООН
 
 
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