https://ria.ru/20220818/razgovor-1810436288.html

Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии

Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии - РИА Новости, 18.08.2022

Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо, обсудили продовольственную безопасность, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:57

2022-08-18T12:57

2022-08-18T13:08

владимир путин

индонезия

джоко видодо

россия

турция

оон

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо, обсудили продовольственную безопасность, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Индонезии Джоко Видодо... Обсуждалась проблематика глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении."Владимир Путин, в частности, информировал о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений", - отмечается в сообщении. "С учетом председательства Индонезии в "Группе двадцати" затронут также ход подготовки к саммиту объединения на острове Бали в ноябре"Кроме того, стороны рассмотрели вопросы развития российско-индонезийских отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Видодо в Россию, включая продвижение ряда крупных двусторонних проектов в торгово-экономической сфере. Также Путин поздравил Видодо и народ Индонезии с национальным праздником – Днем независимости, который отмечался 17 августа.

https://ria.ru/20220719/prezident-1803362940.html

индонезия

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, индонезия, джоко видодо, россия, турция, оон