https://ria.ru/20220818/raneniya-1810500201.html
В Томской области мужчина получил ножевые ранения от возлюбленной
В Томской области мужчина получил ножевые ранения от возлюбленной - РИА Новости, 18.08.2022
В Томской области мужчина получил ножевые ранения от возлюбленной
Жительница Томской области восемь раз ударила ножом мужчину, сделавшего ей предложение руки и сердца, сообщает пресс-служба УМВД региона. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:13
2022-08-18T16:13
2022-08-18T16:13
происшествия
россия
томская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Жительница Томской области восемь раз ударила ножом мужчину, сделавшего ей предложение руки и сердца, сообщает пресс-служба УМВД региона.Мужчина 44 лет с ножевыми ранениями был госпитализирован из села Пудовка. Прибыв на место происшествия, полицейские задержали 38-летнюю хозяйку квартиры, ранее уже судимую за причинение тяжкого вреда здоровью. Женщина созналась в том, что это она ранила кавалера."По предварительным данным, потерпевший пришел в квартиру подозреваемой и сделал ей предложение руки и сердца, но сразу же получил отпор. После чего мужчина, собравшись с мыслями, вновь повторил предложение. Его настойчивость оказалась не по нраву даме сердца. Свой отказ она сопроводила действием: набросилась на ухажера с ножом и нанесла ему не менее восьми ударов в область головы и спины", - говорится в сообщении.В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), фигурантка арестована.
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происшествия, россия, томская область
Происшествия, Россия, Томская область
В Томской области мужчина получил ножевые ранения от возлюбленной
В Томской области мужчина получил восемь ножевых ранений за предложение руки и сердца
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Жительница Томской области восемь раз ударила ножом мужчину, сделавшего ей предложение руки и сердца, сообщает пресс-служба УМВД региона.
Мужчина 44 лет с ножевыми ранениями был госпитализирован из села Пудовка. Прибыв на место происшествия, полицейские задержали 38-летнюю хозяйку квартиры, ранее уже судимую за причинение тяжкого вреда здоровью. Женщина созналась в том, что это она ранила кавалера.
"По предварительным данным, потерпевший пришел в квартиру подозреваемой и сделал ей предложение руки и сердца, но сразу же получил отпор. После чего мужчина, собравшись с мыслями, вновь повторил предложение. Его настойчивость оказалась не по нраву даме сердца. Свой отказ она сопроводила действием: набросилась на ухажера с ножом и нанесла ему не менее восьми ударов в область головы и спины", - говорится в сообщении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ
(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), фигурантка арестована.