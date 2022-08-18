https://ria.ru/20220818/rakety-1810475511.html

США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты, пишут СМИ

США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022

США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты, пишут СМИ

США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, сообщает издание Business Insider. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:12

2022-08-18T15:12

2022-08-18T15:12

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, сообщает издание Business Insider.Как отмечает издание, первые сведения о том, что у Украины есть такие ракеты, появились в начале августа, сообщалось об обнаружении их фрагментов."Мы включили (в поставки - ред.) ряд противорадиационных ракет, которые могут быть запущены с украинских самолетов и которые могут влиять на российские радары", - приводит издание слова замминистра обороны США по политическим вопросам Колина Каля.Как добавляет издание, Каль не уточнил, какие именно ракеты они поставляют Украине. Позже Пентагон подтвердил, что ракеты AGM-88 HARM действительно были предоставлены Киеву.Согласно изданию, преимущество Украины будет "временным", а воздействие противорадиолокационных ракет на ситуацию - ограниченным. Авиация не является "решающим фактором" в данной ситуации, а российские военные "адаптируются" к новым условиям, отмечает Business Insider.

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сша

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина, министерство обороны сша