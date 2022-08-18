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США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты, пишут СМИ
США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты, пишут СМИ
США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, сообщает издание Business Insider. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:12
2022-08-18T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, сообщает издание Business Insider.Как отмечает издание, первые сведения о том, что у Украины есть такие ракеты, появились в начале августа, сообщалось об обнаружении их фрагментов."Мы включили (в поставки - ред.) ряд противорадиационных ракет, которые могут быть запущены с украинских самолетов и которые могут влиять на российские радары", - приводит издание слова замминистра обороны США по политическим вопросам Колина Каля.Как добавляет издание, Каль не уточнил, какие именно ракеты они поставляют Украине. Позже Пентагон подтвердил, что ракеты AGM-88 HARM действительно были предоставлены Киеву.Согласно изданию, преимущество Украины будет "временным", а воздействие противорадиолокационных ракет на ситуацию - ограниченным. Авиация не является "решающим фактором" в данной ситуации, а российские военные "адаптируются" к новым условиям, отмечает Business Insider.
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США
15:12 18.08.2022
 
США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты, пишут СМИ

Business Insider: США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, сообщает издание Business Insider.
Как отмечает издание, первые сведения о том, что у Украины есть такие ракеты, появились в начале августа, сообщалось об обнаружении их фрагментов.
"Мы включили (в поставки - ред.) ряд противорадиационных ракет, которые могут быть запущены с украинских самолетов и которые могут влиять на российские радары", - приводит издание слова замминистра обороны США по политическим вопросам Колина Каля.
Как добавляет издание, Каль не уточнил, какие именно ракеты они поставляют Украине. Позже Пентагон подтвердил, что ракеты AGM-88 HARM действительно были предоставлены Киеву.
Согласно изданию, преимущество Украины будет "временным", а воздействие противорадиолокационных ракет на ситуацию - ограниченным. Авиация не является "решающим фактором" в данной ситуации, а российские военные "адаптируются" к новым условиям, отмечает Business Insider.
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